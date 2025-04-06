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Rusya Ukrayna'nın Kupyansk kentine saldırı düzenledi

Rusya Ukrayna'nın Kupyansk kentine saldırı düzenledi

11:546/04/2025, Pazar
AA
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rus Güçleri Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde bulunan Kupyansk kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu kent merkezindeki ev ve iş yerlerinde hasar meydana gelirken, 67 ve 78 yaşlarında iki kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri bölgede çıkan yangınlara müdahale etti.

Rus Güçleri Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde bulunan Kupyansk kentine hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu kent merkezindeki ev ve iş yerlerinde hasar meydana gelirken, 67 ve 78 yaşlarında iki kişi yaralandı.

İtfaiye ekipleri bölgede çıkan yangınlara müdahale etti.

#Rusya
#Ukrayna
#savaş

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