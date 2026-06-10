Sahte pilot skandalı: 17 yıl boyunca ehliyeti olmadan uçuş yapmış

Kanada'da eski bir Air Canada kaptan pilotu, gerekli lisansa sahip olmadığı halde yaklaşık 17 yıl boyunca yüzlerce uçuş gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Pilotun 900'ü aşkın uçuş gerçekleştirdiği ve bu süreçte milyonlarca dolar kazandığı tespit edildi.
Kanada'da eski bir Air Canada pilotuna yönelik suçlamalar uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Kanada'da eski bir Air Canada pilotu, gerekli pilot lisansını sahte belgelerle elde ettiği ve yaklaşık 17 yıl boyunca yolcu uçaklarını kullandığı iddiasıyla yedi ayrı suçlamayla karşı karşıya kaldı.
900'den fazla uçuş yapmış
Peel Bölge Polisi'nin açıklamasına göre Geoffrey Wall, 1 Haziran'da gözaltına alındı. Soruşturmacılar, Wall'un 2009 ile 2025 yılları arasında 900'den fazla yurt içi ve uluslararası uçuşta kaptan pilot olarak görev yaptığını, ancak bu pozisyon için zorunlu olan "Airline Transport Pilot Licence" (ATPL-A) lisansına hiçbir zaman sahip olmadığını öne sürdü.
“Film senaryosunu andırıyor”
Yetkililer, Wall'un bu süreçte Boeing 767, 777 ve 787 tipi uçaklarda kaptan pilot olarak görev yaptığını ve yaklaşık 3 milyon Kanada doları maaş kazandığını belirtti.
Peel Bölge Polisi Başkan Yardımcısı Nick Milinovich, olayın "bir film senaryosunu andırdığını" belirterek, "Şüphelinin hem işverenini hem de düzenleyici kurumu nitelikleri konusunda yanılttığına inanıyoruz" dedi.
Belgelerdeki tutarsızlık ortaya çıkardı
Wall hakkındaki iddialar, 2025 yılında yapılan rutin bir incelemede lisans evraklarında tespit edilen tutarsızlıkların ardından ortaya çıktı.
Air Canada'nın durumu yetkililere bildirmesi üzerine "Project Icarus" adı verilen soruşturma başlatıldı. Wall, cezai soruşturma başlamadan önce 2025 yılında emekli oldu.
Air Canada: Güvenlik tehlikeye girmedi
Air Canada ise olayın uçuş güvenliğini etkilemediğini savundu. Şirketten yapılan açıklamada, tüm pilotların altı ayda bir zorunlu yeterlilik eğitimlerinden geçtiği ve her yıl sertifikalı denetim pilotları tarafından kontrol edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Uygun lisanslandırma havacılık güvenliğinin temel unsurlarından biridir. Bu nedenle konuyu son derece ciddiye alıyoruz" denildi.
Yedi ayrı suçlama yönetildi
Kanada Ulaştırma Bakanlığı tarafından para cezasına çarptırılan Wall hakkında 5 bin Kanada dolarının üzerinde dolandırıcılık ve sahte belge kullanımı dahil yedi ayrı suçlama yöneltildi. Wall'un 29 Haziran 2026'da mahkemeye çıkması bekleniyor.