Sahte pilot skandalı: 17 yıl boyunca ehliyeti olmadan uçuş yapmış

“Film senaryosunu andırıyor”

Yetkililer, Wall'un bu süreçte Boeing 767, 777 ve 787 tipi uçaklarda kaptan pilot olarak görev yaptığını ve yaklaşık 3 milyon Kanada doları maaş kazandığını belirtti.

Peel Bölge Polisi Başkan Yardımcısı Nick Milinovich, olayın "bir film senaryosunu andırdığını" belirterek, "Şüphelinin hem işverenini hem de düzenleyici kurumu nitelikleri konusunda yanılttığına inanıyoruz" dedi.



