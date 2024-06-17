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Dünya

Saldırıların gölgesinde bir bayram daha: Çocuklar eğlenip bayram sevincini yaşadı

15:44 - 17/06/2024 Monday
AA
<p>Çocuklar, eğlenip bayram sevincini yaşadı.</p>
Çocuklar, eğlenip bayram sevincini yaşadı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve ambargosu altında Kurban Bayramı'nı buruk geçiren Gazzeli çocukların bayram sevincini biraz olsun yaşayabilmesi için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde seyyar lunapark kuruldu.

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#İsrail
#Filistin
#Kurban Bayramı
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