Saldırıların gölgesinde bir bayram daha: Çocuklar eğlenip bayram sevincini yaşadı

Çocuklar, eğlenip bayram sevincini yaşadı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve ambargosu altında Kurban Bayramı'nı buruk geçiren Gazzeli çocukların bayram sevincini biraz olsun yaşayabilmesi için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde seyyar lunapark kuruldu.
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#İsrail
#Filistin
#Kurban Bayramı
2 hours ago