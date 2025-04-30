Savaşı video oyununa dönüştürdüler: 'Öldürdükçe puan ve ödül kazanıyorlar'

“Yok Et, Puan Topla, Silah Al”





Politico’nun aktardığı bilgilere göre, sistemde her silahın belirli bir puan karşılığı bulunuyor. Örneğin, yeni nesil bir Vampire drone, 43 puanla alınabiliyor. Hükümet, bu drone'ların ücretini karşılıyor ve talepten bir hafta sonra ilgili birliğe teslim ediyor.

Puan sistemi sadece ödüllendirme değil, aynı zamanda rekabeti de körüklüyor.