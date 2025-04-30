Savaşı video oyununa dönüştürdüler: 'Öldürdükçe puan ve ödül kazanıyorlar'

Kiev yönetimi'nin askerlerini daha fazla Rus askerini öldürmeye ve ekipmanlarını imha etmeye teşvik etmek için video oyunlarında kullanılan türden bir puan sistemi gelişirdiği ortaya çıktı. "Army of Drones Bonus" (Dron ordusu bonusu) isimli programla birlikte Ukraynalı askerlerin yok ettikleri Rus birliği başına puan toplayacak ve topladıkları puanlarla yeni ekipmanlar satın alabilecek...
Program kapsamında askerler, imha ettikleri hedeflerin kanıtını video kaydıyla sunduklarında, görevlerine karşılık dijital puan kazanacak. Bir tank yok etmek 40, mobil roket sistemini etkisiz hale getirmek ise kalibresine göre 50 puana kadar değer kazanabiliyor. Her düşman askeri için 6 puan veriliyor. Askerler bu puanlarla, birliklerinin ihtiyaç duyduğu ekipmanları talep edebilecek.
Fedorov, sistemin Brave 1 Market adlı yeni bir çevrim içi askeri pazarla entegre çalışacağını belirtti. Bu platform, cephedeki birliklerin ihtiyaçlarını doğrudan karşılayabileceği bir dijital vitrin işlevi görecek. Fedorov, “Brave 1 Market, ordu için adeta Amazon gibi çalışacak. Askerler, cephede neye ihtiyaç duyuyorsa onu doğrudan buradan seçip talep edebilecek,” dedi.
“Yok Et, Puan Topla, Silah Al”
Politico’nun aktardığı bilgilere göre, sistemde her silahın belirli bir puan karşılığı bulunuyor. Örneğin, yeni nesil bir Vampire drone, 43 puanla alınabiliyor. Hükümet, bu drone'ların ücretini karşılıyor ve talepten bir hafta sonra ilgili birliğe teslim ediyor.
Puan sistemi sadece ödüllendirme değil, aynı zamanda rekabeti de körüklüyor.
Fedorov, seçkin birliklerden Magyar’s Birds'ün bugüne kadar 16 binden fazla puan topladığını ve bu puanlarla 500 gece drone’u, 100 Vampire ve 40 keşif drone’u satın alma hakkı kazandığını açıkladı. “Amaç, en etkili birliklerin daha fazla donanıma kavuşmasını sağlamak” diyen Fedorov, sistemin aynı zamanda bürokratik engelleri aşarak doğrudan üreticiden alım yapılmasına da imkân tanıdığını söyledi.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Ukrayna yönetimi, bu sistemin sadece motivasyon sağlamadığını, aynı zamanda savaş alanında etkili bir bilgi toplama ve analiz aracı olarak kullanıldığını vurguluyor. Fedorov’a göre, Rus hedeflerine yönelik imhaların kayıt altına alınması, askeri istihbaratın kalitesini de artırıyor.
Ukraynalı bakan, sistemin savaşın dinamiklerini değiştirecek şekilde geliştirildiğini belirterek, “Bu sadece bir ödül sistemi değil; düşmanı yok et, puanı topla, yeni silah al mantığıyla çalışan, savaşın doğasını dönüştüren bir mekanizma” ifadelerini kullandı.