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Dünya

Japonya'da sel felaketi: Şiddetli yağışlarda ölü ve kayıp sayısı artıyor

09:38 - 27/07/2024 Saturday
Güncelleme: 09:42 - 27/07/2024 Saturday
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Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürerken, 866 yapının sel nedeniyle zarar gördüğü açıklandı. Japonya'nın Yamagata ve Akita eyaletleri Perşembe günü itibarıyla şiddetli mevsimsel yağışların etkisine girmiş, birçok bölgede nehir taşkınları, sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Binlerce kişiye yönelik acil güvenlik uyarısı yayınlanırken, yetkililer riskli bölgelerde yaşayan sakinlere güvenli alanlara taşınma ya da üst katlara çıkma uyarısı yapmıştı.

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Japonya'nın Yamagata ve Akita eyaletlerini vuran şiddetli yağışların bilançosu ağırlaştı.


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Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre Yamagata eyaletinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.


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Bulunan cesedin yardım çağrısına giderken araçları ile birlikte sele kapılan ve kaybolan 2 polis memurundan birine ait olduğu değerlendirilirken, kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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Son gelişmeyle birlikte ölü sayısı 2'ye yükseldi, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) de desteğiyle devam ettiği bildirildi.


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Yağışların bugün etkisini azaltması ile birlikte felaketin neden olduğu maddi zarar da netleşmeye başladı. 

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866 yapı zarar gördü


Yamagata eyaletinde 750, Akita eyaletinde 116 olmak üzere en az 866 yapının sel nedeniyle zarar gördüğü tespit edilirken, birçok bölgede kısmi su ve elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

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Şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemişti

Japonya'nın Yamagata ve Akita eyaletleri Perşembe günü itibarıyla şiddetli mevsimsel yağışların etkisine girmiş, birçok bölgede nehir taşkınları, sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmişti.

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Binlerce kişiye yönelik acil güvenlik uyarısı yayınlanırken, yetkililer riskli bölgelerde yaşayan sakinlere güvenli alanlara taşınma ya da üst katlara çıkma uyarısı yapmıştı.

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Japonya'da sel felaketi: Şiddetli yağışlarda ölü ve kayıp sayısı artıyor

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#sel
#Japonya
#Yamagata
#Akita
#yağış
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