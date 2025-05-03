Şili'de 7.4'lük deprem sonrası tsunami paniği: İki bin kişi tahliye edildi

Tahliye edilmesi uyarısında bulunulmuştu





Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) tarafından Güney Amerika'da Horn Burnu ile Antarktika Kıtası arasındaki Drake Boğazında meydana gele 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan açıklamada, ülkenin güney ucundaki Magallanes bölgesinin kıyı kesiminin tsunami riski nedeniyle tahliye edilmesi uyarısında bulunulmuştu.