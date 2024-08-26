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ABD'de 'sivrisinek' alarmı! Belirtileri koronavirüse benzer: Tedavisi yok öldürücülük oranı yüzde 30

21:48 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:15 - 26/08/2024 Pazartesi
AA

ABD'nin Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinde, sivrisineklerin taşıdığı doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) virüsüne karşı acil durum ilan edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, bu virüsün bulaştığı kişilerde ölüm oranı yaklaşık yüzde 30 civarında ve henüz bir tedavisi bulunmuyor. Hastalığı atlatanlarda da kalıcı nörolojik sorunlar görülebiliyor. Virüsün belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve aşırı yorgunluk yer alıyor. Yetkililer, halka ciltlerini örten giysiler giymeleri tavsiyesinde bulunuyor.

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Washington Post gazetesinin haberine göre, Massachusetts'in sağlık departmanı yetkililerinden Robbie Goldstein, sivrisineklerden yayılan doğu at ensefaliti virüsüne ilişkin basına açıklama yaptı.

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Goldstein, Boston kentinin batısındaki Worcester bölgesinde 80'li yaşlarda bir kişide virüsün görüldüğünü doğruladı.

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Bunun, bu yıl eyaletteki ilk vaka olduğunu dile getiren Goldstein, virüsün yayılmaması için önlemler almak üzere harekete geçtiklerini belirterek, hastalıkla mücadele konusunda herkesi elinden geleni yapmaya çağırdı.

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Bir diğer eyalet yetkilisi Ashley Randle da hafta boyunca Plymouth ve Worcester bölgelerinde sivrisinek ilaçlaması yapılacağını bildirdi.

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Halka 'açık giyinmeyin' çağrısı


Randle, bölge sakinlerine, sivrisinek ilaçları kullanmaları ve ciltlerini örten giysiler giymeleri tavsiyesinde bulundu, açık hava etkinliklerinin sivrisineklerin yoğun olduğu vakitlere denk getirilmemesi uyarısı yaptı.

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Öte yandan, yetkililer, eyaletteki 10 bölgenin "yüksek ya da kritik risk" altında olduğunu belirterek, Plymouth bölgesi sakinlerini, sivrisineklerin daha çok görüldüğü akşam saatleri ile şafak vakti arasında planlanan açık hava etkinliklerini gözden geçirmeye çağırdı.

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Yetkililer, Oxford bölgesinde ise akşam saatleri için planlanan açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ifade etti.

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Doğu at ensefaliti nedir?


Enfekte sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan doğu at ensefaliti virüsü, nadir ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor.

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Yakalananların yüzde 30'u ölüyor


ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, bu hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 30'u hayatını kaybederken, hastalığı atlatanlar bazı nörolojik problemlerle karşılaşabiliyor.

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Hastalığın semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve uyku sersemliği bulunuyor.

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Şu an için tedavisi yok


Hastalığa yönelik henüz bir tedavi yöntemi bulunmuyor.

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#Virüs
#Sivrisinek
#ABD
#Ölüm
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