Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor: Mülteci kampına düzenlenen saldırıda şehit olan 6 yaşındaki Fatma son yolculuğuna uğurlandı

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 20 Filistinli hayatını kaybetti, 94 bin 761 kişi yaralandı.