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Dünya

Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor: Mülteci kampına düzenlenen saldırıda şehit olan 6 yaşındaki Fatma son yolculuğuna uğurlandı

14:45 - 11/09/2024 Çarşamba
AA

Katil sürüsü İsrail'in, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda Cuma ailesinin evini hedef alması sonucu 6 yaşındaki Fatma Cuma hayatını kaybetti. Cuma'nın naaşı, yakınları tarafından Deyr Balah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alınarak son yolculuğuna uğurlandı. Cuma'nın ailesi büyük üzüntü yaşadı.

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Katil sürüsü İsrail'in 339 gündür saldırıları sürüyor

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 339. gününde devam ettiği belirtildi

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Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinin gece saatlerinde hava saldırıları ve topçu atışlarına maruz kaldığı vurgulanan haberde, Gazze'nin orta kesiminde kalan Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.

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İşgalci İsrail Gazze'nin orta kesimindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda da en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi

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İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 20 Filistinli hayatını kaybetti, 94 bin 761 kişi yaralandı.

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Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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#Filistin
#Gazze
#İsrail
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