Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor: Mülteci kampına düzenlenen saldırıda şehit olan 6 yaşındaki Fatma son yolculuğuna uğurlandı

Katil sürüsü İsrail'in, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda Cuma ailesinin evini hedef alması sonucu 6 yaşındaki Fatma Cuma hayatını kaybetti. Cuma'nın naaşı, yakınları tarafından Deyr Balah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alınarak son yolculuğuna uğurlandı. Cuma'nın ailesi büyük üzüntü yaşadı.
Katil sürüsü İsrail'in 339 gündür saldırıları sürüyor
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 339. gününde devam ettiği belirtildi
Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinin gece saatlerinde hava saldırıları ve topçu atışlarına maruz kaldığı vurgulanan haberde, Gazze'nin orta kesiminde kalan Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İşgalci İsrail Gazze'nin orta kesimindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda da en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi
İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 20 Filistinli hayatını kaybetti, 94 bin 761 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.