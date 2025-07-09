Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 11 Temmuz'da yapılacak anma törenlerinde toprağa verilecek 7 kurbanın cenaze törenleri için Potoçari Anıt Mezarlığı'nda hazırlıklar devam ediyor.