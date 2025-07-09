Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Srebrenitsa'da toprağa verilecek 7 soykırım kurbanı için mezar yerleri kazıldı

Srebrenitsa'da toprağa verilecek 7 soykırım kurbanı için mezar yerleri kazıldı

15:579/07/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Bosna Hersek'teki Srebrenitsa'da Sırpların gerçekleştirdiği soykırımının 30. yılında, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan ve bu yılki anma törenlerinde defnedilecek 7 kurban için mezar yerleri kazıldı.

Bosna Hersek'teki Srebrenitsa'da Sırpların gerçekleştirdiği soykırımın 30. yılında, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan ve bu yılki anma törenlerinde defnedilecek 7 kurban için mezar yerleri kazıldı.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 11 Temmuz'da yapılacak anma törenlerinde toprağa verilecek 7 kurbanın cenaze törenleri için Potoçari Anıt Mezarlığı'nda hazırlıklar devam ediyor.

Toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan ve 11 Temmuz'da defnedilecek 7 kurban için mezar yerleri kazıldı.

Visoko'dan yola çıkan ve kurbanların cenazelerini taşıyan konvoyun, başkent Saraybosna'da belli noktalara uğradıktan sonra akşam saatlerinde Potoçari Anıt Mezarlığı'nda olması bekleniyor.

Srebrenitsa'da ne oldu?


Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

#Srebrenitsa
#Bosna Hersek
#Sırp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ deprem konutları 2025: TOKİ Hatay 120 deprem konutu çekiliş sonuçları isim listesi