Suriye'de PKK/YPG kontrolündeki kentler özgürleşti: Kilometrelerce tünel bulundu

TÜRKİYE VE SURİYELİ SİVİLLERE SALDIRIP, TÜNELLERE GİZLENİYORLARDI





Terör örgütü PKK/YPG, 2016 yılında Halep'e bağlı Tel Rıfat ve Münbiç'te kontrolü ele geçirdi. Bu gelişmenin ardından terör örgütü tarafından Türkiye'yi ve Türkiye sınırındaki Suriyeli sivilleri hedef alan saldırılar yapıldı. Bu saldırıların ardından tespit edilen teröristlerin bulunduğu alanlar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından ateş altına alınıyordu. Ancak, teröristlerin saldırıların ardından yer altına inşa edilen tünellere gizlenerek uzak ve top atışlarından korunduğu ortaya çıktı. Zeytin Dalı Harekatı sonrasında yapılan incelemelerde ulaşılan tünellerin benzerleri Tel Rıfat ve Münbiç'te de ortaya çıktı. Her iki ilçenin Suriye Milli Ordusu tarafından özgürleştirilmesinin ardından detaylı inceleme yapıldı. Yapılan araştırmalarda aralarında Tel Rıfat Hastanesinin de bulunduğu birçok kamu binası ile onlarca evin altında tünellere rastlandı.