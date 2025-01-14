Suriye'den Mısır'a giden savaşçı Sisi'yi alarma geçirdi: 'Sıra sende diktatör'

Ekonomik kriz ve Gazze soykırımındaki tavrı nedeniyle Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi'ye yönelik muhalefet gittikçe artarken sosyal medyada ise Sisi'nin Esed ile aynı kaderi paylaşacağını öne süren paylaşımlar yapılıyor. Son olarak Suriye Milli Güçleri'nin Esed'i devirmesinin ardından paylaşımlarıyla ülkesi Mısır'da büyük bir takipçi kitlesi oluşturmayı başaran savaşçı Ahmed el Mansur 'sıra sende diktatör' sözleriyle Kahire yönetiminin dikkatini çekiyor. Öte yandan ülkede 2011 devriminin yıl dönümü olan 25 Ocak için yapılan kitlesel eylem çağrısı Sisi rejiminde alarm verilmesine neden oldu.

1 /15 Mısır’da 2013 yılında, seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye karşı gerçekleştirilen kanlı darbenin lideri ve eski bir ordu komutanı olan Abdulfettah Sisi, yönetimi ele geçirmesinin ardından son dönemde Gazze’deki katliamlara karşı tavrı ve ekonomik kriz nedeniyle halkın artan tepkisiyle karşılaşıyor.

2 /15 Sisi, yaptığı birçok konuşmada "Mısırlıların kanına bulaşmadığını ve ülkenin servetini yağmalamadığını" iddia etti.



3 /15 Ancak Sisi'nin geniş kapsamlı bir baskı politikası yürüterek siyasetçiler, protestocular, gazeteciler ve sivil toplum aktivistleri dahil yaklaşık 65 bin muhalifi tutuklattığı belirtiliyor.



4 /15 Mısır hükümetinin devrilme sürecinin ardından, Kahire'nin Suriye'deki çatışmalara katılmak için bölgeye giden Mısırlıların isimlerini toplamaya başladığı bildirildi.



5 /15 Sisi'yi alarma geçiren savaşçı

Öte yandan Arap sosyal medyasında son dönemde Esed rejimini devirmeye yönelik operasyonlara liderlik eden ve Tahriru'ş Şam Heyeti'nden (HTŞ) ayrılan savaşçı Ahmed el Mansur gündemde.



6 /15 Birkaç hafta öncesine kadar pek tanınmayan Mansur, Suriyeli grupların Esed rejimini devirmesinin ardından ülkesi Mısır'da takipçi kitlesi oluşturmayı başardı.



7 /15 2013 yılında Beşar Esed’e karşı Suriyeli gruplarla birlikte savaşmaya başlayan Mısır vatandaşı Mansur, grupların Şam’ı ele geçirmesinden bu yana videolar yayımlayarak darbeyle yönetime geçen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’yi istifaya çağırıyor.



8 /15 "Sıra sende diktatör"

"Sıra sende diktatör" etiketini kullanan Mansur, 2011'de Suriye’de kullanılan “Sıra sende doktor” sloganından ilham alarak, Mısır’daki kötüleşen siyasi ve ekonomik durumu eleştiren paylaşımlar yapıyor.



9 /15 Mansur’un sosyal medya kampanyasını başlatmasının ardından, Mısır İçişleri Bakanı’nın kısa süre önce üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği ve ülkenin güvenlik alarm seviyesini en üst düzeye çıkardığı iddia edildi.



10 /15 Mısırlı yetkililerin ayrıca ülkede faaliyet gösteren seyahat ve havayolu şirketlerine, geçici oturma izni bulunanlar dışında Suriye vatandaşlarının dünyanın herhangi bir yerinden Mısır'a girişine izin vermemelerini talep ettiği öne sürüldü.



11 /15 Geçtiğimiz günlerde X platformunda yayımladığı bir videoda Mansur "Sisi’nin bize yaşattığı terör ortamı, devrimi yeniden başlatmamız için inisiyatif almamızı zorunlu kılıyor" ifadelerini kullandı.

12 /15 Eylem çağrısı

Öte yandan Suriye'deki diğer savaşçılarında 2011 devriminin yıldönümü olan 25 Ocak'ta ülke genelinde gösteri çağrısında bulunması Sisi rejiminde büyük endişeye neden oldu.

13 /15 Mansur 2013 yılında Esed rejimine karşı savaşan Suriyeli gruplara katılmak üzere Suriye'ye yerleşmişti.



14 /15 Şara'nın lideri olduğu Tahriru'ş Şam Heyeti'nin (HTŞ) bir mensubuydu ve devrimin ardından geçen ay sürpriz bir şekilde bu gruptan ayrıldığını açıkladı.