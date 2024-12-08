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Suriyeliler Şam'a akın ediyor: Yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Suriyeliler Şam'a akın ediyor: Yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

23:498/12/2024, Pazar
AA
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Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. Şam'a gidiş ve dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

REJİM ÇÖKTÜ!


Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

ESED KAÇTI


Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.


ŞAM'A DÖNÜŞ


Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. 

Şam'a gidiş ve dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

İşte o görüntüler...

#Suriye
#Şam
#Yol

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