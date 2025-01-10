Tarihin en yıkıcı yangını: Los Angeles kıyameti yaşıyor, 180 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı artabilir

"Yıkımın bu kadar kötü olmasının nedeni benzeri görülmemiş rüzgarlar"





Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass da kent yönetiminin yangınlara karşı hazırlıksız olduğu ve bazı sokaklardaki yangın musluklarının suyunun bittiği yönündeki eleştirilere değinerek, "Hepimiz bunun benzeri görülmemiş bir olay olduğunu ve ayrıca yangın musluklarının bu tür büyük yıkımlarla başa çıkmak için inşa edilmediğini biliyoruz." diye konuştu.