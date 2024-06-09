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Dünya

TCG Kınalıada Korveti Japonya'ya ulaştı

13:34 - 9/06/2024 Pazar
AA
<p>Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. ve Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya Seyri'nin 134. yıl dönümü kapsamında nisanda İzmir'den uğurlanan TCG Kınalıada Korveti'nin, Japonya'nın Kushimoto ilçesine ulaştığını bildirdi.</p>
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. ve Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya Seyri'nin 134. yıl dönümü kapsamında nisanda İzmir'den uğurlanan TCG Kınalıada Korveti'nin, Japonya'nın Kushimoto ilçesine ulaştığını bildirdi.

Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. ve Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya Seyri'nin 134. yıl dönümü kapsamında nisanda İzmir'den uğurlanan TCG Kınalıada Korveti, Japonya'nın Wakayama eyaletinin Kuşimoto ilçesine ulaştı.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü ve Ertuğrul Fırkateyni Kazası 134. Yıl Anma Törenleri için yola çıkan TCG Kınalıada, Kushimoto/Japonya'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.

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TCG Kınalıada Korveti'nin Japonya'ya ulaşmasının ardından, yarın Ertuğrul Fırkateyni Kazası'nın 134. yılında, şehitler anısına Kuşimoto ilçesinde tören düzenleneceği öğrenildi.

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#Japonya
#Türkiye
#TCG Kınalıada Korveti
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