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Tel Aviv'de gösteri: 'Ateşkes kalıcı olmalı'

Tel Aviv'de gösteri: 'Ateşkes kalıcı olmalı'

08:049/02/2025, Pazar
AA
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<p>Göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları, İsrailli esirlerin fotoğrafları ve pankartlar taşıyarak, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhine sloganlar attı.</p>
Göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları, İsrailli esirlerin fotoğrafları ve pankartlar taşıyarak, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhine sloganlar attı.

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Rehineler Meydanı'nda toplanan binlerce İsrailli, Hamas ile İsrail arasındaki takas sürecinin devam etmesi, Gazze'deki İsraillilerin geri getirilmesi ve ateşkesin kalıcı olması talebiyle gösteri düzenledi.

#İsrail
#Tel Aviv
#Ateşkes

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