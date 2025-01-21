Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump'tan skandal Filistin kararı: Başkanlığının ilk gününde imzaladı

Trump'tan skandal Filistin kararı: Başkanlığının ilk gününde imzaladı

Semih Kara
Semih Kara
09:4021/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
AA
Sonraki haber
<p>Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduğu ilk gün skandal bir karara imza attı.</p>
Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduğu ilk gün skandal bir karara imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetiminin Batı Şeria'daki aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararnamesini iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde, Joe Biden yönetimi tarafından imzalanan "Batı Şeria'da güvenliği zedeleyen aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören" kararnameyi kaldırdı.

Trump, Oval Ofis'teki ilk imza töreninde çok sayıda başkanlık kararnamesini imzaladı.

78 kararname iptal

Trump'ın imzaladığı kararnamelerden biri, Biden döneminde imzalanan 78 kararname ve yürütmenin iptalini öngörüyor.

İşgalcilere yaptırım iptal edildi

Söz konusu 78 kararnameden birinde Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere (işgalcilere) yaptırım uygulanmasını öngörüyordu.

İlk işi bu oldu

Biden'ın bu kararnamesini iptal eden Trump, görevinin ilk gününde aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırımları tamamen kaldırmış oldu.

Bir yıldır yürürlükteydi

Söz konusu kararname, eski ABD Başkanı Biden tarafından, 1 Şubat 2024'te imzalanmış, hemen akabinde ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki bazı aşırılıkçı Yahudi yerleşimciye yaptırım kararı almıştı.

Trump söz vermişti

Dünyanın en zengin İsraillisi olarak bilinen Miriam Adelson (sağda), göreve geldiğinde Batı Şeria'yı ilhak etme sözü karşılığında Donald Trump'ın seçim kampanyasına 100 milyon dolar bağışta bulunmuştu.

Terör devleti İsrail himayesindeki Yahudi işgalciler, yerleşimci adı altında evler kurdukları Filistin topraklarını zamanla işgal etmeyi sürdürüyor.

#Donald Trump
#İsrail
#Filistin
#Batı Şeria
#Joe Biden
#ABD Başkanı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ’den 2+1 ve 3+1 daire satış startı verildi: 178.503 TL peşinat ve aylık 6 bin TL taksitle ev sahibi olunacak: İşte şartları ve detayları