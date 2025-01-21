Trump'tan skandal Filistin kararı: Başkanlığının ilk gününde imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetiminin Batı Şeria'daki aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararnamesini iptal etti.
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde, Joe Biden yönetimi tarafından imzalanan "Batı Şeria'da güvenliği zedeleyen aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören" kararnameyi kaldırdı.
Trump, Oval Ofis'teki ilk imza töreninde çok sayıda başkanlık kararnamesini imzaladı.
78 kararname iptal
Trump'ın imzaladığı kararnamelerden biri, Biden döneminde imzalanan 78 kararname ve yürütmenin iptalini öngörüyor.
İşgalcilere yaptırım iptal edildi
Söz konusu 78 kararnameden birinde Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere (işgalcilere) yaptırım uygulanmasını öngörüyordu.
İlk işi bu oldu
Biden'ın bu kararnamesini iptal eden Trump, görevinin ilk gününde aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırımları tamamen kaldırmış oldu.
Bir yıldır yürürlükteydi
Söz konusu kararname, eski ABD Başkanı Biden tarafından, 1 Şubat 2024'te imzalanmış, hemen akabinde ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki bazı aşırılıkçı Yahudi yerleşimciye yaptırım kararı almıştı.
Trump söz vermişti
Dünyanın en zengin İsraillisi olarak bilinen Miriam Adelson (sağda), göreve geldiğinde Batı Şeria'yı ilhak etme sözü karşılığında Donald Trump'ın seçim kampanyasına 100 milyon dolar bağışta bulunmuştu.
Terör devleti İsrail himayesindeki Yahudi işgalciler, yerleşimci adı altında evler kurdukları Filistin topraklarını zamanla işgal etmeyi sürdürüyor.