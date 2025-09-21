Türk Kızılaydan Gazze'deki sağlık hizmetlerine destek

Türk Kızılay Başkanı Yılmaz, Filistin'i ziyaret etti

Öte yandan, Gazze'de acilen ateşkes koşullarının sağlanması için uluslararası kamuoyuna birçok kez çağrıda bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, geçen hafta Filistin'e ziyaret gerçekleştirdi.





Batı Şeria'daki Filistin Kızılayından yaşanan zorluklar hakkında bilgi alan Yılmaz, "Bölgedeki temaslarımız neticesinde, Gazze'de kesintisiz hizmet veren aşevimiz ve gıda yardımlarımıza ek olarak şimdi de sağlık kapasitesini destekleyeceğiz. Gazze'de yaşanan insani felakete Türk halkı hiçbir zaman seyirci kalmadı. Bizler de onların emanetlerini yerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ve her fırsatta Gazze'de yaşanan insani trajedinin son bulması için acil ateşkes çağrımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.



