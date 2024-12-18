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Türkistan’a özel statü: Kazakistan Meclis'i yasa tasarısını onayladı

Türkistan’a özel statü: Kazakistan Meclis'i yasa tasarısını onayladı

Esmanur Tuna Sarraç
17:2218/12/2024, Çarşamba
AA
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<p>Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin yer aldığı Türkistan şehrine özel statü verilmesini öngören yasa tasarısı kabul edildi.&nbsp;</p>
Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin yer aldığı Türkistan şehrine özel statü verilmesini öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Kazakistan Meclis'i, Türkistan şehrine özel statü verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti. Şehir "Türk dünyasının manevi başkenti" olarak kabul ediliyor. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi gibi önemli bir kültürel ve manevi mirasa ev sahipliği yapan Türkistan’da, bu statüyle birlikte tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra kentin manevi dokusunun korunması hedefleniyor. Yasayla birlikte Türkistan’ın bölgedeki tarihi ve manevi önemine vurgu yapılırken, bu mirasın gelecek nesillere aktarılması için çeşitli düzenlemelerin yapılması bekleniyor.

Şehirdeki tarihi ve kültürel mirasın yanı sıra manevi yapıların kutsallığı da korunacak. 

Türkistan'daki mirasın gelecek nesillere aktarılması için çeşitli düzenlemelerin yapılması bekleniyor.

#Türkistan
#Kazakistan
#Ahmet Yesevi Türbesi

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