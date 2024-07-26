Türkiye-Katar dostluk ilişkisi tescillendi: TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemileri Katar'da görev alacak

Deniz Kuvvetlerinin köklü tarihi, yetenekli personeli, üstün teknolojisiyle elde ettiği başarılarla dünyanın önde gelen deniz güçlerinden biri olduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, "Deniz Kuvvetlerimiz mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve karalılıkla korumaya, üstlendiği uluslararası görevler ile bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlayarak şanlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam etmektedir. Bahriyemiz yalnızca çevre denizlerimizde değil dünya denizlerinde de söz sahibi olan, küresel deniz güvenliğine katkı sağlayan, ülke diplomasisini deniz unsurlarıyla destekleyen, milli silah ve sistemlerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda üretilmesine öncülük eden bir kuvvet haline gelmiştir" diye konuştu.





Tatlıoğlu, Türkiye'nin ortak tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğu dost ve kardeş Katar ile tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem verdiğini dile getirdi.