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Tuzla Kantonu Türkiye ile turizm iş birliğini güçlendiriyor

Tuzla Kantonu Türkiye ile turizm iş birliğini güçlendiriyor

22:506/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bosna Hersek’in zengin tarihi ve doğal güzelliklerine sahip Tuzla Kantonu, Türkiye ile turizm alanındaki bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye’den çok sayıda tur operatörü ve önemli medya kuruluşları temsilcileri, 8-9 Mayıs’ta Tuzla Kantonu’na gerçekleştirecekleri ziyaret ile hem kantondaki tarihi ve turistik mekanları yerinde görecek, hem de B2B görüşmeler gerçekleştirecek.

İstanbul’dan Tuzla’ya direkt uçuşlar gerçekleştiren AJet ve Pegasus’un yetkililerinin de bulunacağı bu önemli ziyaret, Tuzla Kantonu Hükümeti’nin desteği ile Tuzla Kantonu Turizm Birliği tarafından organize edilecek.

Tuzla Kantonu’nu Türkiye’de daha fazla tanıtmak ve bölgeye daha fazla turist gelmesini sağlamak amacıyla düzenlenen ziyaret kapsamında, Türkiye’den gelen konuklar Lukavac Turizm Fuarı’na ve Tuzla Kantonu’nun Kalkınmasında Sağlık Turizmi ve Medyanın Rolü konulu konferansa da katılacak.

İkili görüşmelerin de yapılacağı fuar kapsamında, Tuzla Kantonu Turizm Birliği ile Türkiye Basın Federasyonu arasında iş birliği protokolü de imzalanacak.

Ziyaretin ikinci gününde ise Tuzla şehir turu kapsamında Meydan, Kapiya, Turali Bey Camii ve Pannonica Gölleri; yakındaki Srebrenik şehrindeki Çoyluk Camii, Srebrenik Kalesi ve Orion Turistik Bölgesi de ziyaret edilecek.

Türkiye’den gelen iş insanları ayrıca Srebrenik Belediyesi yetkilileriyle de görüşecek.

#Bosna Hersek
#Tuzla Kantonu
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