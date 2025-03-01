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Vatikan Papa'nın sağlık durumunu açıkladı

Vatikan Papa'nın sağlık durumunu açıkladı

16:111/03/2025, Cumartesi
AA
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un dünkü bronkospazm krizi ve solunumunun buna bağlı kötüleşmesinin ardından geceyi sakin geçirdiği, başka bir kriz yaşamadığı ama durumun karmaşıklığının sürdüğü bildirildi.

Vatikan'dan açıklama geldi

Şubat ayı başında şiddetli bronşit nedeniyle 16 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili Vatikan kaynakları, basınla bazı bilgiler paylaştı.

En son krizini dün geçirdi

Papa'nın dünkü bronkospazm krizinden sonra geceyi sakin geçirdiği ve dinlendiği, dünkü krizden sonra başka bir kriz geçirmediği, ateşinin olmadığı belirtildi.

Doktorlar temkinli

Hastalığın gidişatına dair doktorların temkinli yaklaşımlarını korudukları ifade edildi.

Kompleks olmaya devam ediyor

İtalyan basını da Papa'nın tıbbi durumunun kompleks olmaya devam ettiğini yazdı.

Vatikan, dün akşamki açıklamasında, bronkospazm krizi nedeniyle Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını ve solunum sisteminin ana görevi olan gaz değişiminin (yeterli oksijenin alınıp oluşan karbondioksidin yeterli şekilde atılması) sağlanması için mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti.

#Vatikan
#Papa Francis
#Hristiyan

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