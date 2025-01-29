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Venedik'te cadde ve sokakları su bası: Turistler zor anlar yaşadı

Venedik'te cadde ve sokakları su bası: Turistler zor anlar yaşadı

22:1029/01/2025, Çarşamba
AA
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İtalya Venedik'te gelgit nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Turistler su baskını nedeniyle zor anlar yaşadı. İşte o kareler...

İtalya'nın Venedik kentinde, etkili olan gelgit nedeniyle sokaklar su altında kaldı.

 Su seviyesinin 110 santimetreye ulaşması üzerine, 2025 yılında ikinci kez MoSE bariyer sistemi devreye alındı. 

Düşük basınç ve güneydoğudan esen kuvvetli rüzgarların etkisiyle lagündeki su seviyesi yükselirken, kentin bazı bölgelerinde taşkınlar meydana geldi.

Yetkililer, su seviyesinin 80 santimetreye düşmesiyle durumun normale döneceğini belirtti.

#Venedik
#Su baskını
#Turist

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