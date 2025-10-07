Vietnam'da şiddetli yağmurların ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor

Uzun süren şiddetli yağışların ardından, hızlı ve güçlü bir şekilde akan su miktarı Vietnam'ın Lang Son kentindeki Tan Tien komününde bulunan Bac Khe hidroelektrik barajının yıkılmasına neden oldu. Kurtarma operasyonları banliyölerdeki insanları güvenli bölgelere nakletmeye devam ediyor.
