Yeni papanın ismindeki sır ortaya çıktı: Neden 'Leo' adını seçtiğini herkes merak ediyordu, işte cevabı

Amerika doğumlu Kardinal Robert Francis Prevost'un seçilmesi sürpriz olarak değerlendirildi. Katolik rahip ve blog yazarı Ed Tomlinson Papalık isim tercihi konusunda Tomlinson, bu ismin köklü bir geçmişi olduğunu belirterek şunları söyledi:





"Leo ismini seçmek, tarihsel olarak, kriz zamanlarında güçlü bir papa olacağına işaret ediyor."