Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de çok sayıda toplu mezar bulundu. Halep Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bir vatandaşın yüzlerce cesedin gömüldüğüne tanık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Görgü tanığının ihbarı binlerce cesedin bulunduğu toplu bir mezarı daha ortaya çıkardı. Uzman komitelerin cesetleri çıkarması için çalışma başlatılırken, cesetlerin kimliğinin DNA testiyle belirlenmesi için bir girişimde bulunulacak.

1 /7 Esed Rejimin devrilmesinin ardından Suriye'de zorla kaybedilenlerin akıbetinin açıklanması yönünde talepler artıyor.



2 /7 Kayıpların sayısının 100 bini aştığı tahmin edilirken Suriye polisi gelen tüm ihbarları değerlendiriyor.



3 /7 Esed rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinden bu yana çok sayıda toplu mezar ortaya çıkarıldı.



4 /7 Suriye'deki geçici hükümete bağlı İçişleri Bakanlığı, "Halep'te yaşayan bir kişi, polis komutanlığına yüzlerce cesedin bulunduğu toplu mezarı bildirdi" açıklaması yaptı.





5 /7 Halep Valiliği Polisi Komutanı Tuğgeneral Ahmed Latouf'un olayı araştırmak için olay yerine gittiği, Sivil Savunma ekiplerine de talimat verdiği belirtildi. Cesetlerin kimliğinin DNA testi yoluyla belirlenmesi için bir girişimde bulunulacak.



6 /7 Başkent Şam'ın 70 kilometre kuzeyindeki El-Kutayfah şehri, şimdiye kadar keşfedilen en büyük toplu mezarı barındırıyor ve orada on binlerce insanın gömüldüğü bildiriliyor.



