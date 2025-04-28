Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
100 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyorlar: Derdini çay ocağında Vali Hamza Aydoğdu'ya anlattı

100 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyorlar: Derdini çay ocağında Vali Hamza Aydoğdu'ya anlattı

09:5228/04/2025, Monday
IHA
Sonraki haber

Erzincan'da kış mevsiminin ardından hayvanlarını meralara çıkarmaya başlayan besiciler, yüksek maliyetleri nedeniyle çoban bulmakta zorlanıyor. 100 bin lira maaşla çoban bulamayan besici derdini Vali Hamza Aydoğdu'ya anlattı.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzincan'da besicileri çoban telaşı sardı. 

Bin bir zorlukla uzun kış mevsimini atlatarak sürülerini otlatmak için meralara çıkaran besiciler, 100 bin lira maaşla çalışacak çoban bulmakta güçlük yaşıyor.

Küçükbaş hayvancılık sektöründe çoban sorununun Türkiye'nin her yerinde yaşandığı gibi Erzincan'da da yaşandığını belirten bir besici, çay ocağında oturan Vali Hamza Aydoğdu'yu görünce durumu iletti.

Besici, "Küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Çobanlardan yana sıkıntımız var. 100 bin lira maaş istiyorlar. 100 bin lira vermemize rağmen çoban bulamıyoruz." dedi.

Öte yandan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, çay ocağında vatandaşlarla görüştüğü anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Komşumuz Burhan Bey'e bir bardak çay içmeye uğradık. Bir çayın buharında, bir tebessümde buluştuk. Çaylarımızı ikram ettik, muhabbetimizi paylaştık. Gören geldi, selam verdi, hâl hatır sordu. Ayaküstü, içten bir halk günü kuruldu kendiliğinden." ifadelerini kullandı.

#Erzincan
#Hamza Aydoğdu
#Çoban
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi yorumu: Bu bölge çok yüklendi