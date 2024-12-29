2024 yılına ait en çok satılan SUV model otomobiller açıklandı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2024 yılı ocak-kasım dönemine ait otomobil satış verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye'de yılın ilk 11 ayında toplam 1 milyon 68 bin 260 otomobil satıldı. En çok tercih edilen araçlar yine SUV modelleri oldu.

1 /26 Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2024 yılı ocak-kasım döneminde gerçekleştirilen otomobil satışlarının verilerini açıkladı. Verilere göre, 2024 yılı ocak-kasım döneminde Türkiye'de toplam 1 milyon 68 bin 260 otomobil satışı gerçekleştirildi.

2 /26 Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen araçlar yine SUV modelleri oldu. SUV otomobiller, 478 bin 286 adet satış rakamıyla toplam satışların yüzde 56,6’sını oluşturdu.

3 /26 SUV modellerini, yüzde 25,5 pay ve 215 bin 284 adet satışla Sedan araçlar, yüzde 16,9 pay ve 142 bin 500 adet satışla Hatchback (H/B) araçlar takip etti.

4 /26 Peki, Türkiye’de en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Bu modellerin satış rakamları ne kadar? İşte Türkiye’nin en çok satan 22 SUV modeli ve satış rakamları...

5 /26 22 - OPEL CROSSLAND

8 bin 216 adet satıldı

6 /26 21 - SKODA KAMİQ

8 bin 552 adet satıldı

7 /26 20 - TOYOTA C-HR



8 bin 726 adet satıldı

8 /26 19 - OPEL MOKKA



8 bin 773 adet satıldı

9 /26 18 - VOLKSWAGEN T-ROC



9 bin 214 adet satıldı

10 /26 17 - TESLA MODEL Y



9 bin 227 adet satıldı

11 /26 16 - HYUNDAİ TUCSON



9 bin 747 adet satıldı



12 /26 15 - MG HS



10 bin 268 adet satıldı

13 /26 14 - PEUGEOT 408



10 bin 392 adet satıldı

14 /26 13 - VOLKSWAGEN TİGUAN



10 bin 965 adet satıldı

15 /26 12 - VOLKSWAGEN TAİGO



12 bin 280 adet satıldı

16 /26 11 - DACİA SANDERO STEPWAY



12 bin 753 adet satıldı

17 /26 10 - CHERY OMODA 5



12 bin 803 adet satıldı

18 /26 9 - PEUGEOT 3008



14 bin 351 adet satıldı

19 /26 8 - HYUNDAİ BAYON



14 bin 551 adet satıldı

20 /26 7 - DACİA DUSTER



14 bin 632 adet satıldı

21 /26 6 - PEUGEOT 2008



15 bin 166 adet satıldı

22 /26 5 - NİSSAN QASHQAİ



15 bin 420 adet satıldı

23 /26 4 - CHERY TIGGO 8 PRO ve PRO MAX



Chery Tiggo 8 Pro - 16 bin 80 adet Chery Tiggo 8 Pro Max - 4 bin 330 adet Toplam 20 bin 410 adet satıldı



24 /26 3 - CHERY TIGGO 7 PRO ve PRO MAX



Chery Tiggo 7 Pro - 15 bin 446 adet Chery Tiggo 7 Pro Max - 5 bin 257 adet Toplam 20 bin 703 adet satıldı



25 /26 2 - FIAT EGEA CROSS



22 bin 809 adet satıldı