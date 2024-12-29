2024 yılına ait en çok satılan SUV model otomobiller açıklandı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2024 yılı ocak-kasım dönemine ait otomobil satış verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye'de yılın ilk 11 ayında toplam 1 milyon 68 bin 260 otomobil satıldı. En çok tercih edilen araçlar yine SUV modelleri oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2024 yılı ocak-kasım döneminde gerçekleştirilen otomobil satışlarının verilerini açıkladı. Verilere göre, 2024 yılı ocak-kasım döneminde Türkiye'de toplam 1 milyon 68 bin 260 otomobil satışı gerçekleştirildi.
Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen araçlar yine SUV modelleri oldu. SUV otomobiller, 478 bin 286 adet satış rakamıyla toplam satışların yüzde 56,6’sını oluşturdu.
SUV modellerini, yüzde 25,5 pay ve 215 bin 284 adet satışla Sedan araçlar, yüzde 16,9 pay ve 142 bin 500 adet satışla Hatchback (H/B) araçlar takip etti.
Peki, Türkiye’de en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Bu modellerin satış rakamları ne kadar? İşte Türkiye’nin en çok satan 22 SUV modeli ve satış rakamları...
22 - OPEL CROSSLAND
8 bin 216 adet satıldı
21 - SKODA KAMİQ
8 bin 552 adet satıldı
20 - TOYOTA C-HR
8 bin 726 adet satıldı
19 - OPEL MOKKA
8 bin 773 adet satıldı
18 - VOLKSWAGEN T-ROC
9 bin 214 adet satıldı
17 - TESLA MODEL Y
9 bin 227 adet satıldı
16 - HYUNDAİ TUCSON
9 bin 747 adet satıldı
15 - MG HS
10 bin 268 adet satıldı
14 - PEUGEOT 408
10 bin 392 adet satıldı
13 - VOLKSWAGEN TİGUAN
10 bin 965 adet satıldı
12 - VOLKSWAGEN TAİGO
12 bin 280 adet satıldı
11 - DACİA SANDERO STEPWAY
12 bin 753 adet satıldı
10 - CHERY OMODA 5
12 bin 803 adet satıldı
9 - PEUGEOT 3008
14 bin 351 adet satıldı
8 - HYUNDAİ BAYON
14 bin 551 adet satıldı
7 - DACİA DUSTER
14 bin 632 adet satıldı
6 - PEUGEOT 2008
15 bin 166 adet satıldı
5 - NİSSAN QASHQAİ
15 bin 420 adet satıldı
4 - CHERY TIGGO 8 PRO ve PRO MAX
Chery Tiggo 8 Pro - 16 bin 80 adet
Chery Tiggo 8 Pro Max - 4 bin 330 adet
Toplam 20 bin 410 adet satıldı
3 - CHERY TIGGO 7 PRO ve PRO MAX
Chery Tiggo 7 Pro - 15 bin 446 adet
Chery Tiggo 7 Pro Max - 5 bin 257 adet
Toplam 20 bin 703 adet satıldı
2 - FIAT EGEA CROSS
22 bin 809 adet satıldı
1 - TOGG T10X
24 bin 361 adet satıldı