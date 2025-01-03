3 Ocak Cuma günü açıklanan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, Ocak 2025 kira artış oranları da kesinleşti. TÜİK'in her ay düzenli olarak açıkladığı enflasyon verileri, kira zam oranları dahil birçok ekonomik göstergeyi etkiliyor. Temmuz 2024'te sona eren kira artış sınırlaması, piyasada önemli bir hareketlilik meydana getirmişti. TÜİK, enflasyon hesaplamalarında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) olmak üzere iki temel endeks kullanıyor. TÜFE tüketici fiyatlarını, ÜFE ise üretim maliyetlerini ve sanayi sektöründeki fiyat değişimlerini yansıtıyor. Ocak 2025 kira artış oranı (TEFE-ÜFE) belli oldu. İşte Ocak ayında uygulanacak en yüksek zam oranı...

1 /13 Ocak ayı kira artışı, hem kiracılar hem de ev sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 2025 yılının ilk günleriyle birlikte, kira zam oranının ne kadar olacağı merak konusu.

2 /13 TÜİK, her ay başında bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklıyor ve bu veriler birçok sektörde fiyatlandırma kararlarını etkiliyor.

3 /13 Ocak ayında, aralık ayına ait enflasyon rakamları kamuoyuna duyurulacak. Kasım ayında enflasyon, yıllık yüzde 47,09, aylık ise yüzde 2,88 artış göstermişti. Peki, Ocak ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

4 /13 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihi duyurdu.

5 /13 Aralık enflasyonu belli oldu

Aralık ayına ait enflasyon rakamları 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Enflasyon, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi.

6 /13 Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte Ocak ayı kira artış oranı da netleşti. Kira zam tavanı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor.

7 /13 Kira artış oranı yüzde 58,51

12 aylık TÜFE ortalamasına dayanarak, Ocak ayı için kira zammı oranı yüzde 58,51 olarak belirlendi.

8 /13 Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için en fazla yüzde 58,51 oranında zam yapılabilecek.

9 /13 Ocak ayı örnek kira zammı hesaplama;

Eski kira: 10 bin lira

Ocak ayı zam oranı: Yüzde 58,51

Kira zam artışı: 5 bin 851 lira

Yeni kira tutarı: 15 bin 851 lira



10 /13 Zam oranı hangi veriye göre belirleniyor?

Konut kiraları için zam oranı, artış yapılacak aydan bir önceki ay TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalama değişim oranına göre belirlenir.



11 /13 Ev sahibi, bu oranı aşmamak kaydıyla zam yapabilir veya daha düşük bir oran uygulayabilir. Örneğin, zam Ekim ayında yapılacaksa, TÜİK'in ilgili yılın Eylül ayına ait 12 aylık ortalama TÜFE değişim oranı dikkate alınır.

12 /13 İşyeri kira zam oranı neye göre yapılıyor?

İşyeri kiralarında zam oranı, genellikle sözleşmede belirtilen şartlara göre belirlenir. Eğer sözleşmede, TÜİK tarafından açıklanan belirli bir endeks üzerinden zam yapılacağı ifade ediliyorsa, bu durumda zam yapılacak tarihten bir önceki aya ait TÜİK endeksindeki değişim oranı dikkate alınır.

