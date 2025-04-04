Mart ayında ise toplam otomobil ve hafif ticari araç satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 116 bin 900 olarak gerçekleşti. Ancak, bu dönemde otomobil satışları yüzde 5,5 artışla 91 bin 828’e yükselirken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 10,2 büyüyerek 25 bin 72 adede ulaştı.



