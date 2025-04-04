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2025'in en popüler otomobilleri belli oldu: Türkiye'de satış rekorları kıran modeller

2025'in en popüler otomobilleri belli oldu: Türkiye'de satış rekorları kıran modeller

10:534/04/2025, Friday
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Mart ayına ait sıfır otomobil satış verileri açıklandı. 2025'in ilk iki ayında yaşanan durgunluk, mart ayında yerini hareketliliğe bıraktı. İşte en çok tercih edilen otomobiller…

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) Mart 2025 verilerine göre, Türkiye otomotiv pazarı yılın ilk çeyreğinde daralma yaşadı. Ocak-mart döneminde otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 azalarak 223 bin 793 adede geriledi. Hafif ticari araç satışlarında ise yüzde 15,5’lik düşüş görüldü ve toplam satış 52 bin 491 oldu.

Mart ayında ise toplam otomobil ve hafif ticari araç satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 116 bin 900 olarak gerçekleşti. Ancak, bu dönemde otomobil satışları yüzde 5,5 artışla 91 bin 828’e yükselirken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 10,2 büyüyerek 25 bin 72 adede ulaştı.


Pazarın büyük kısmı düşük vergili segmentlerden


Vergi avantajı sunan A, B ve C segmentlerindeki araçlar, toplam pazarın yüzde 82,2’sini oluşturdu. C segmenti 125 bin 442 satış ile yüzde 56,1 pay alırken, B segmentindeki otomobiller ise 57 bin 861 adetle yüzde 25,9’luk paya sahip oldu.


SUV modeller zirvede


Gövde tiplerine bakıldığında, en çok tercih edilen araç türü SUV modeller oldu. Yüzde 59,7’lik paya sahip SUV otomobiller, toplamda 133 bin 512 satış rakamına ulaştı.

En çok satan araba markaları;


Renault - 27 bin 993

Toyota - 20 bin 757

Fiat - 15 bin 436

Volkswagen - 15 bin 432












Hyundai - 14 bin 960

Peugeot - 14 bin 437

Opel - 9 bin 616

Skoda - 8 bin 388

BYD - 8 bin 211


BMW - 7 bin 851

Mart ayından en çok satılan otomobiller;


Renault Clio – 5 bin 139









Renault Megane – 3 bin 828









Fiat Egea Sedan – 3 bin 703








Toyota Corolla – 3 bin 466






Peugeot 2008 – 3 bin 208


Togg T10X – 3 bin 180






Citroen C4X – 2 bin 850



Fiat Egea Cross – 2 bin 770

Toyota C-HR – 2 bin 738

Nissan Qashqai – 2 bin 261

#otomotiv
#otomobil
#ekonomi

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