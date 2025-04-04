Mart ayına ait sıfır otomobil satış verileri açıklandı. 2025'in ilk iki ayında yaşanan durgunluk, mart ayında yerini hareketliliğe bıraktı. İşte en çok tercih edilen otomobiller…
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) Mart 2025 verilerine göre, Türkiye otomotiv pazarı yılın ilk çeyreğinde daralma yaşadı. Ocak-mart döneminde otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 azalarak 223 bin 793 adede geriledi. Hafif ticari araç satışlarında ise yüzde 15,5’lik düşüş görüldü ve toplam satış 52 bin 491 oldu.
Mart ayında ise toplam otomobil ve hafif ticari araç satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 116 bin 900 olarak gerçekleşti. Ancak, bu dönemde otomobil satışları yüzde 5,5 artışla 91 bin 828’e yükselirken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 10,2 büyüyerek 25 bin 72 adede ulaştı.
Pazarın büyük kısmı düşük vergili segmentlerden
Vergi avantajı sunan A, B ve C segmentlerindeki araçlar, toplam pazarın yüzde 82,2’sini oluşturdu. C segmenti 125 bin 442 satış ile yüzde 56,1 pay alırken, B segmentindeki otomobiller ise 57 bin 861 adetle yüzde 25,9’luk paya sahip oldu.
SUV modeller zirvede
Gövde tiplerine bakıldığında, en çok tercih edilen araç türü SUV modeller oldu. Yüzde 59,7’lik paya sahip SUV otomobiller, toplamda 133 bin 512 satış rakamına ulaştı.
En çok satan araba markaları;
Renault - 27 bin 993
Toyota - 20 bin 757
Fiat - 15 bin 436
Volkswagen - 15 bin 432
Hyundai - 14 bin 960
Peugeot - 14 bin 437
Opel - 9 bin 616
Skoda - 8 bin 388
BYD - 8 bin 211
BMW - 7 bin 851
Mart ayından en çok satılan otomobiller;
Renault Clio – 5 bin 139
Renault Megane – 3 bin 828
Fiat Egea Sedan – 3 bin 703
Toyota Corolla – 3 bin 466
Peugeot 2008 – 3 bin 208
Togg T10X – 3 bin 180
Citroen C4X – 2 bin 850
Fiat Egea Cross – 2 bin 770
Toyota C-HR – 2 bin 738
Nissan Qashqai – 2 bin 261