2025'te en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Emekli promosyonları ne kadar? Emekli promosyon kampanyaları son durum

Emeklilere yönelik promosyon kampanyaları, 2025 itibarıyla büyük ilgi görmeye devam ediyor. Maaşlarını daha yüksek promosyon veren bankalara taşımak isteyen vatandaşlar için bazı bankaların ödeme tutarı 24.000 TL’ye kadar çıktı. Promosyon ödemeleri genellikle emekli maaşı tutarına göre değişirken, 3 yıllık taahhüt şartı bulunuyor.





Ziraat Bankası, Halk Bankası, TEB, Garanti ve İş Bankası gibi kamu ve özel bankalar güncel promosyon tekliflerini açıkladı. Peki, 2025 yılında hangi banka emekli promosyonu için ne kadar ödüyor?