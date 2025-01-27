2025'te en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Emekli promosyonları ne kadar? Emekli promosyon kampanyaları son durum

Emekli promosyonu kampanyaları, Ocak 2025 itibarıyla yeniden gündemde. Kamu ve özel bankalar, emeklilere yönelik cazip promosyon tekliflerini duyurdu. Promosyon ödemeleri, emekli maaşı tutarına göre farklılık gösterirken, bazı bankaların ödeme miktarı 20.000 TL’ye kadar yükseldi. Peki, emekli promosyonu veren bankalar hangileri? 2025 yılında hangi banka ne kadar emekli promosyonu ödüyor?
Emeklilere yönelik promosyon kampanyaları, 2025 itibarıyla büyük ilgi görmeye devam ediyor. Maaşlarını daha yüksek promosyon veren bankalara taşımak isteyen vatandaşlar için bazı bankaların ödeme tutarı 24.000 TL’ye kadar çıktı. Promosyon ödemeleri genellikle emekli maaşı tutarına göre değişirken, 3 yıllık taahhüt şartı bulunuyor.
Ziraat Bankası, Halk Bankası, TEB, Garanti ve İş Bankası gibi kamu ve özel bankalar güncel promosyon tekliflerini açıkladı. Peki, 2025 yılında hangi banka emekli promosyonu için ne kadar ödüyor?
Akbank, Garanti BBVA, ING, Finansbank, TEB, Ziraat Bankası ve diğer birçok banka, maaşını taşıyan emeklilere cazip promosyon fırsatları sunuyor.
Bu kampanyalar kapsamında emeklilere sunulan promosyon tutarları, maaş miktarına göre değişiklik gösteriyor. 2025 itibarıyla bazı bankalar, emekli maaş taşıma taahhüdü karşılığında 24.000 TL’ye varan promosyon ödemeleri yapıyor.
İşte güncel emekli promosyonu veren bankalar;
YAPI KREDİ
1 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler, 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;
bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL;
10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL;
15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL;
20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödenir.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı:
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Kasım – 30 Kasım 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emekliler 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabilecekler.
QNB FİNANSBANK
15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanabilirsiniz.
Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250 TL promosyon,
Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000 TL promosyon,
Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500 TL promosyon,
Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL promosyon.
GARANTİ BANKASI
Garanti BBVA, 1 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli emekli promosyon kampanyasıyla dikkat çekiyor! Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alan müşterilerine 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuluyor. Ayrıca, Garanti BBVA Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi 08:30 - 16:00 saatleri arasında gerçekleştireceğiniz EFT/FAST işlemleri ücretsiz olacak. (Uygulama 01.04.2021 tarihi itibarıyla geçerli olup, resmi tatil ve hafta sonlarını kapsamaz. Önceden yapılan işlemler bu kapsamda değerlendirilmez.)
Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.
Emeklilik promosyonu ödemesinin müşteri hesabına aktarılması ile taahhüt süresi başlar. Emeklilere promosyon ödemeleri SGK tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir. Birden fazla emekli maaşı ödemesi alan müşterilerimiz emekli promosyon talebinde bulunduğunda emekli maaşlarının toplamı dikkate alınır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.
Emekli promosyon ödemeniz Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi’ni imzalamanızın ardından Garanti BBVA’ya ilk maaşınızın yatmasına istinaden ilk 3 iş günü içinde yapılır. Promosyon ödemesine konu olan maaş için taahhüt süresi içinde banka değişikliği yapılamaz.
Taahhüt süresi boyunca emekli promosyonu, yalnızca belirli koşullar altında sona erdirilebilir. Vefat durumu haricinde, SGK tarafından aylık veya gelir ödemenizin kesilmesi, başka bir kuruma aktarılması ya da taahhüdünüzü süre dolmadan herhangi bir sebeple sonlandırmanız halinde, promosyon anlaşması da iptal edilir. Bu durumda, kalan taahhüt süresi dikkate alınarak ödenmiş promosyon tutarı, kıstelyevm* yöntemiyle, bankamızdan ayrıca bir bildirim beklenmeksizin geri ödenir.
*Kıstelyevm: Yapılan ödemenin kalan süreyle orantılı olarak hesaplanan tutar.
VAKIFBANK
VakıfBank, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankasından almayı taahhüt eden emekli müşterilerine promosyon ödemesi sunuyor. Bu ödeme, maaş tutarına göre değişiyor:
10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için toplamda 5.000 TL,
10.000 TL ile 15.000 TL arasında maaş alanlar için 8.000 TL,
15.000 TL ile 20.000 TL arasında maaş alanlar için 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için ise 12.000 TL.
Ödemeler peşin ve nakit olarak yapılacaktır.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
HALKBANK
Halkbank, emekli maaşını 3 yıl süreyle banka üzerinden almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor. Ödenecek promosyon tutarı, maaş tutarına göre şu şekilde belirleniyor:
10.000 TL ile 14.999,99 TL arasında maaş alanlar için 8.000 TL,
15.000 TL ile 19.999,99 TL arasında maaş alanlar için 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde maaş alanlar için 12.000 TL.
Promosyon ödemesi, taahhüt edilen süre sonunda nakit olarak yapılacaktır.
TEB EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
Emekli maaşını TEB’e taşıyan ve 36 ay boyunca Bankamızdan maaş almayı taahhüt eden müşterilerimize toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. Bu tutar, 12.000 TL’ye varan ana promosyon ve 9.000 TL’ye kadar ek promosyondan oluşuyor. Ayrıca, en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı (zorunlu olarak elektrik veya doğalgaz faturasını içermelidir) vererek ek promosyon avantajından faydalanabilir, toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
DENİZBANK
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları detayına aşağıdaki kampanya şartlarından ulaşabilirsiniz.
Kampanya 04.10.2024 ile 31.01.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankadan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans'tan emeklilere 14.500 TL'ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül!
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı almak emeklilere;
9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL,
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL,
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
*Bankalar emekli promosyon ödemelerinde kampanyalarını sıklıkla yenileyebildikleri için en doğru emekli promosyon bilgilerine bankaların kendi internet siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.