2024 yılına ilişkin gayrimenkul satış verileri açıklandı. Türkiye genelinde toplam 3 milyon 65 bin 872 gayrimenkul satışı gerçekleşti. Bir önceki yıla göre yüzde 3.9 artış yaşanan satışlardan 91 milyar 595 milyon TL tapu harcı geliri elde edildi. gayrimenkulde en hareketli bölge Esenyurt oldu. Peki 2025'te konut fiyatları artacak mı? İşte en çok ve en az konut satışı olan iller listesi.
Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayı ve 2024 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satış sayısı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 20,6 artışla 1 milyon 478 bin 25 oldu. TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53,4 artışla 212 bin 637 olarak kayıtlara geçti.
2024’te ne kadar konut satıldı?
Ocak-Aralık 2024 döneminde de satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artarak 1 milyon 478 bin 25'e çıktı.
2024’te en çok konut satılan iller hangisi oldu?
İstanbul, geçen yıl konut satışlarında 239 bin 213 ile en yüksek paya sahip il olarak kayıtlara geçti. Bu ili, 134 bin 46 ile Ankara, 80 bin 398 ile İzmir izledi.
2024’te en az konut satışı olan iller hangisi oldu?
2024'te konut satışının en az olduğu iller ise 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 998 ile Bayburt olarak sıralandı.
İstanbul’da en çok konut satışı hangi ilçede oldu?
İstanbul’da yıl boyunca yapılan 357 bin 873 satışın en yoğun olduğu ilçe, 31 bin 442 işlemle Esenyurt oldu.
Çatalca ve Arnavutköy: Toplam 23 bin 711 satış,
Silivri: 20 bin 212 satış,
Küçükçekmece: 16 bin 890 satış.
Bu ilçelerde hem konut hem de arsa ve arazi satışlarında hareketlilik yaşandı.
İlk el konut satışları arttı mı?
İlk el konut satış sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,5 artarak 76 bin 629'a ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 36 oldu.
İlk el konut satışları 2024'ün ocak-aralık döneminde ise yıllık bazda yüzde 27,6 artarak 484 bin 461 olarak gerçekleşti. Geçen yıl toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı ise yüzde 32,8 oldu.
İkinci el konut satış sayısı ise geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,7 artarak 136 bin 8 oldu. İkinci el konut satışları, 2024 yılının ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 artışla 993 bin 564 olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde diğer konut satışları, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,9 artarak 189 bin 360 oldu. Ocak-aralık 2024 döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 25,9 artarak 1 milyon 319 bin 539 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 32,1 azalarak 23 bin 781 oldu.
2025'te konut fiyatları artacak mı, kredilerde oranlar ne olur?
Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2025 yılı için piyasa öngörülerini paylaştı:
Kiralık konut piyasası: Düzenlemeler ve arz artışıyla yatay bir seyir izlemesi bekleniyor.
Satılık konut fiyatları: İkinci el fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesi öngörülüyor.
Konut finansman oranları: Konut finansman oranlarının yüzde 2 seviyesine yaklaşmasıyla talebin artacağı tahmin ediliyor.