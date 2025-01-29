Türkiye genelinde diğer konut satışları, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,9 artarak 189 bin 360 oldu. Ocak-aralık 2024 döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 25,9 artarak 1 milyon 319 bin 539 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 32,1 azalarak 23 bin 781 oldu.