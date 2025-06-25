30 sene önce hobi olarak başladı: Şimdi geçim kaynağı oldu

"Bir vadinin içine arıcılık için yer yaptım"





Araştırma yaparak ve kendi çabalarıyla arıcılığı öğrendiğini dile getiren Karakaş, "Burayı yer olarak beğendim. Burada arıcılık yapmaya karar verdim. Kendim bu köyden değilim. Akçaçam Köyü'ndenim. Burası konum olarak çok güzel. Her tarafım yamaç. Bir vadinin içine arıcılık için yer yaptım. Buranın çevresi çok verimli. Orman bitkileri, kestane, kayın, meşe ve yabani kızılcıklar var etrafta. 30 yıldır yapıyorum. Hobi olarak başladı derken, kitaplar internet ve kendi çabalarımla her gün kendimi geliştirerek bu duruma getirdim. 150 civarında kovanım var. Tabi ki hepsi bal için değil. 90 civarı bala giden arım var. Bir o kadar da seneye hazırlık yaptığım mini kovanlarım var. Buradaki arıları da çoğaltarak seneye hazırlık yapıyorum. 2021 yılında 18 kovan arım vardı. Kovanlar yaptırarak bunları 100 kovana çıkarttım. 3 yılda çoğalttım" dedi.