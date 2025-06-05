9 yılda 1,5 milyon ton üretim yapıldı: Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor

Tesisteki üretimin ülke ekonomisine büyük katkısının olduğunu vurgulayan Kaya, şu ifadeleri kullandı:





"Üniversitedeki ilgili hocaların yaptığı çalışmada şöyle bir veri elde edildi. Hakkari'de 40 kilometrelik bir hatta çinko, kurşun yatakları gözlendi. Bizim sahamız, sadece 3 kilometrelik bir alanda. Hakkari'nin 10, 15 yıl sonra büyük bir madencilik şehri olacağından emin olabilirsiniz. Şu an daha çok oksitli, yani direkt ekonomiye kazandırabileceğimiz cevher üzerinde çalışıyoruz. Bölgede bir izabe tesisi ihtiyacı var. Bölge halkı için yeni istihdam alanı oluşur. Tabii bu oldukça maliyetli bir iş."





İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi Mutlu Yıldıran ise çalışanları her zaman ailelerine güvenli şekilde göndermeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Güvenli üretim için destek birimler olarak personele yardımcı olmaya çalışıyoruz. İş güvenliği konusunda onlara rehberlik ediyoruz. Eğitimlerimizi tam zamanlı olarak veriyoruz. İşletmenin sürekliliği için güvenli üretim öncelikli." diye konuştu.



