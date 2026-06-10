900 bin kişiye iş fırsatı: En fazla personel ihtiyacı olan meslekler belli oldu

EN ÇOK PERSONEL ARANAN İLLER

İŞKUR tarafından paylaşılan mayıs ayı verilerine göre eleman arayışı en çok olan iller arasında yine büyük şehirler bulunuyor. Bu illerin sıralaması ve ihtiyaç duyulan eleman sayısı şu şekilde:

İstanbul 185.537

İzmir 49.771

Ankara 86.523

Antalya 1 44.676

Bursa 33.677

Kocaeli 32.990