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900 bin kişiye iş fırsatı: En fazla personel ihtiyacı olan meslekler belli oldu

900 bin kişiye iş fırsatı: En fazla personel ihtiyacı olan meslekler belli oldu

14:4910/06/2026, Çarşamba
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İş arayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni veriler açıklandı. İŞKUR'un yayımladığı güncel istihdam raporuna göre Türkiye genelinde yaklaşık 900 bin kişilik açık iş pozisyonu bulunuyor. Hizmet, sağlık, üretim ve perakende sektörlerinde yoğunlaşan personel ihtiyacı, birçok meslekte işe alımların hız kazandığını ortaya koydu.

Türkiye'de iş gücü piyasasının nabzını tutan İŞKUR, en çok eleman aranan meslekleri açıkladı. Yaklaşık 900 bin açık pozisyonun bulunduğu belirtilirken, garson, aşçı, satış danışmanı, hemşire ve reyon görevlisi gibi birçok meslek grubunda personel ihtiyacının sürdüğü görüldü.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş gücü piyasasına ilişkin güncel açık iş verilerini yayımladı. Açıklanan rakamlara göre, Türkiye genelinde farklı sektörlerde yaklaşık 900 bin kişilik istihdam ihtiyacı bulunuyor.

İşverenlerin en fazla talep gösterdiği meslekler arasında özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik personeli, garson, reyon görevlisi ve çeşitli hizmet sektörü çalışanları öne çıkıyor. Açık iş pozisyonlarının büyük bölümü hizmet, perakende, turizm ve güvenlik sektörlerinde yoğunlaşırken, iş arayanlar için geniş bir istihdam fırsatı sunuluyor. İŞKUR'un paylaştığı veriler, birçok sektörde nitelikli ve niteliksiz personel ihtiyacının sürdüğünü ortaya koyuyor.

EN ÇOK PERSONEL ARANAN İLLER

İŞKUR tarafından paylaşılan mayıs ayı verilerine göre eleman arayışı en çok olan iller arasında yine büyük şehirler bulunuyor. Bu illerin sıralaması ve ihtiyaç duyulan eleman sayısı şu şekilde:

İstanbul 185.537

İzmir 49.771

Ankara 86.523

Antalya 1 44.676

Bursa 33.677

Kocaeli 32.990

EN ÇOK ELEMAN ARANAN MESLEKLER

İŞKUR’un paylaştığı verilere göre ilk 5 ayında açık iş sayısı 894 bin 137 olarak gerçekleşti. Söz konusu rakamın 889 bin 727'si özel sektöre, 4 bin 410'u ise kamuya ait bulunuyor. Eleman arayışı bulunan meslekler ve açık istihdam rakamları şu şekilde:

Turizm ve otelcilik elamanı 36.784

Özel güvenlik görevlisi (silahsız) 42.211

Güvenlik görevlisi 22.308

Reyon görevlisi 20.928

Servis elamanı (garson) 21.862

Market elamanı 15.424

Konfeksiyon işçisi 13.729

Satış elamanı 13.876

Kasiyer 10.959

Makineci (dikiş) 9.364

Yük taşıma şoförü 6.711

Ön muhasebeci 6.471

Aşçı 5.544

Elektrikçi 3.418

Forktift operatörü 3.167

Hemşire 3.078

Pompacı 2.931

Yolcu taşıma şoförü 2.597

Kaynakçı 2.584

Figüran 2.396

Aşçı yardımcısı 2.289

Silahlı güvenlik 1.927

Barista 1.843

Balık temizleme işçisi 1.327

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