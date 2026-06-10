900 bin kişiye iş fırsatı: En fazla personel ihtiyacı olan meslekler belli oldu

İş arayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni veriler açıklandı. İŞKUR'un yayımladığı güncel istihdam raporuna göre Türkiye genelinde yaklaşık 900 bin kişilik açık iş pozisyonu bulunuyor. Hizmet, sağlık, üretim ve perakende sektörlerinde yoğunlaşan personel ihtiyacı, birçok meslekte işe alımların hız kazandığını ortaya koydu.
Türkiye'de iş gücü piyasasının nabzını tutan İŞKUR, en çok eleman aranan meslekleri açıkladı. Yaklaşık 900 bin açık pozisyonun bulunduğu belirtilirken, garson, aşçı, satış danışmanı, hemşire ve reyon görevlisi gibi birçok meslek grubunda personel ihtiyacının sürdüğü görüldü.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş gücü piyasasına ilişkin güncel açık iş verilerini yayımladı. Açıklanan rakamlara göre, Türkiye genelinde farklı sektörlerde yaklaşık 900 bin kişilik istihdam ihtiyacı bulunuyor.
İşverenlerin en fazla talep gösterdiği meslekler arasında özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik personeli, garson, reyon görevlisi ve çeşitli hizmet sektörü çalışanları öne çıkıyor. Açık iş pozisyonlarının büyük bölümü hizmet, perakende, turizm ve güvenlik sektörlerinde yoğunlaşırken, iş arayanlar için geniş bir istihdam fırsatı sunuluyor. İŞKUR'un paylaştığı veriler, birçok sektörde nitelikli ve niteliksiz personel ihtiyacının sürdüğünü ortaya koyuyor.
EN ÇOK PERSONEL ARANAN İLLER
İŞKUR tarafından paylaşılan mayıs ayı verilerine göre eleman arayışı en çok olan iller arasında yine büyük şehirler bulunuyor. Bu illerin sıralaması ve ihtiyaç duyulan eleman sayısı şu şekilde:
İstanbul 185.537
İzmir 49.771
Ankara 86.523
Antalya 1 44.676
Bursa 33.677
Kocaeli 32.990
EN ÇOK ELEMAN ARANAN MESLEKLER
İŞKUR’un paylaştığı verilere göre ilk 5 ayında açık iş sayısı 894 bin 137 olarak gerçekleşti. Söz konusu rakamın 889 bin 727'si özel sektöre, 4 bin 410'u ise kamuya ait bulunuyor. Eleman arayışı bulunan meslekler ve açık istihdam rakamları şu şekilde:
Turizm ve otelcilik elamanı 36.784
Özel güvenlik görevlisi (silahsız) 42.211
Güvenlik görevlisi 22.308
Reyon görevlisi 20.928
Servis elamanı (garson) 21.862
Market elamanı 15.424
Konfeksiyon işçisi 13.729
Satış elamanı 13.876
Kasiyer 10.959
Makineci (dikiş) 9.364
Yük taşıma şoförü 6.711
Ön muhasebeci 6.471
Aşçı 5.544
Elektrikçi 3.418
Forktift operatörü 3.167
Hemşire 3.078
Pompacı 2.931
Yolcu taşıma şoförü 2.597
Kaynakçı 2.584
Figüran 2.396
Aşçı yardımcısı 2.289
Silahlı güvenlik 1.927
Barista 1.843
Balık temizleme işçisi 1.327