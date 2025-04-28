Ağrı'da 294 milyon dolarlık jeotermal yatırım: 3 bin kişiye istihdam sağlanacak

Aydın ayrıca, jeotermal enerji ve tarım projelerinin sadece Diyadin için değil, ülke genelinde sürdürülebilir kalkınma açısından kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.





"Yatırımları ülkemize önemli katkılar sunacaktır"





Gerçekleşen yatırımların önemine dikkat çeken İstanbul Milletvekili Nurettin Alan ise, jeotermal enerji yatırımlarının hem Türkiye'ye hem bölgeye önemli katkılar sunacağını ifade etti.











