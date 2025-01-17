Airbus, jandarmaya C295 nakliye uçağını önerdi

JAVDES Havacılık ile bu çalışmalara destek verdiklerini aktaran Soyluoğlu, şunları kaydetti:





"Piyasa aktörleri ile konuşarak, onların havacılığa yönelik vizyonları ile 'Çelik Kanatlar'ın vizyonunu birleştirecek çalışmalara yön vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan yardımcı ekipmanları geliştiriyor, ticarileştiriyor, elde edilen kaynağı jandarma teşkilatına tekrar aktarıyoruz. Airbus ile yapılan çalışma da bu vizyonun bir parçası. Jandarma teşkilatının Airbus tarafından geliştirilen uçaklara ihtiyacı var. Buradaki ticari faaliyetleri emir-komuta silsilesi içerisinde, devletin geleneklerine bağlı olarak, mümkün olduğu kadar paydaşlarla konuşarak, en uygun maliyet ve şartlardaki çözümü bulmak için buradayız."