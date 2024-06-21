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Ekonomi

Akaryakıtta tabela değişecek mi? Araç sahiplerinin gözü bu haberde: Zam tarihi belli oldu

Seren Som
09:40 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 09:44 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

Araç sahipleri, petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklerle birlikte akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarına yarın geceden itibaren zam geleceği haberi, bayram tatili dönüşü yola çıkacakları üzmüştü. Sektör kaynakları zammın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. Peki, benzin ve motorine ne zaman, ne kadar zam yapılacak? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte detaylar...

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Akaryakıt fiyatları zam ya da indirim haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum merak ediliyor.

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21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyordu.

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Motorine geçen hafta 13 Haziran'da 1 lira 35 kuruş zam gelmişti.

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Zam haberi bayram tatili dönüşü için yola çıkacak sürücüleri üzmüştü.

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Ancak sektör kaynakları sevindiren gelişmeyi duyurdu.

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Akaryakıta zam gelecek mi?


Alınan bilgiye göre yapılması beklenen zamlar ileri bir tarihe ertelendi.

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Akaryakıta ne kadar zam gelecek?


Benzin grubunda 1 lira 81 kuruş, motorin grubunda 1 lira 79 kuruş fiyat artışı bekleniyor.


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Benzin, motorine ne zaman zam gelecek?


Zammın gelecek hafta pazartesi ya da salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

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Peki, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara benzin, motorin ve LPG güncel fiyatları...

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GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI


İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 40.29 TL

Motorin litre fiyatı: 40.67 TL

LPG litre fiyatı: 20.19 TL

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İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 40.15 TL

Motorin litre fiyatı: 40.57 TL

LPG litre fiyatı: 19.64 TL

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Ankara akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 41.24 TL

Motorin litre fiyatı: 41.63 TL

LPG litre fiyatı: 20.19 TL

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İzmir akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 41.54 TL

Motorin litre fiyatı: 42.02 TL

LPG litre fiyatı: 19.89 TL

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Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?


Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.


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Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.



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