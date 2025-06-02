Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) akaryakıt dağıtım sektöründe rekabeti güçlendirmek ve fiyat şeffaflığını sağlamak amacıyla aldığı yeni karar, bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor. Sürücüler ve bayiler açısından önemli sonuçlar doğuracak düzenleme için son saatlere girildi.
Yeni sistem neden getirildi?
EPDK'nın aldığı kararla birlikte, akaryakıt bayilerinin satış fiyatları üzerindeki dağıtıcı katkı payı artık sınırlanıyor. Bu adım, bayilerin kendi kar marjlarını daha net belirleyebilmelerini ve dağıtıcı firmaların baskısından kurtulmalarını hedefliyor.
Rekabet güçlenecek
Yeni düzenlemeyle dağıtıcı şirketlerin, bayilere yönelik bağlayıcı ve yönlendirici uygulamaları azaltılacak. Bu sayede farklı markalar arasında rekabet artacak ve fiyatlar şeffaflaşacak. EPDK, sistemin tüketici lehine çalışacağını vurguluyor.
Dağıtıcı payına üst sınır geldi
Düzenleme kapsamında dağıtım şirketlerinin kar marjlarına sınırlama getirildi. Artık pompa fiyatında dağıtım şirketlerinin payı belirlenen tavanı geçemeyecek. Bu sınırlama, akaryakıt fiyatlarının fahiş artışını önlemeye yönelik atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.
Bayilere daha fazla söz hakkı
Yeni uygulama ile bayilerin fiyatlama üzerindeki etkisi artacak. Eskiden dağıtıcıların dayattığı fiyat yapıları yerine, artık bayi kendi kazancını daha özgürce belirleyebilecek. Bu durum, özellikle küçük esnafın elini güçlendirecek.
Geçiş süreci sona erdi
EPDK, yeni sistemin uygulanması için sektöre belirli bir süre tanımıştı. Bu süre bugün itibarıyla sona eriyor. Gece yarısından sonra, eski uygulamaya göre çalışan bayiler denetime tabi olacak ve yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.
Fiyatlar nasıl etkilenecek?
Uzmanlar, düzenlemenin ilk etapta fiyatlara doğrudan bir etkisi olmayabileceğini, ancak uzun vadede serbest piyasa dinamiklerinin daha sağlıklı işlemesiyle fiyatlarda dengelenme yaşanabileceğini öngörüyor. Tüketicilerin de farklı istasyonlar arasında fiyat karşılaştırması yapmaları teşvik ediliyor.
EPDK: Tüketici lehine bir karar
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, uygulamanın esas hedefinin tüketici yararını gözetmek olduğunu açıkladı. Şeffaf fiyatlandırma, sağlıklı rekabet ve bayilerin serbest hareket edebileceği bir piyasa yapısının oluşturulması amaçlanıyor.