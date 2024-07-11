Akkuyu NGS'nı̇n 1'inci ünı̇tesı̇nde muhafaza öngerme sı̇stemı̇nı̇n montajı tamamlandı

"Öngerme sistemi, sızdırmazlık ve yoğunluk yönünden yakında kontrol edilecek"





Akkuyu NGS'nin Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, “1'inci ünitede muhafaza öngerme sisteminin çelik halatlarının gerdirilmesine yönelik inşaat ve montaj işleri tamamlandı. Öngerme sistemi, reaktör binasının ve NGS'nin bir bütün olarak güvenliğini, dayanıklılığını ve verimliğini artırıyor. Oldukça karmaşık ve uzmanlık gerektiren bu çalışmalar, tüm teknik gerekliliklere uygun olarak yürütüldü. Akkuyu NGS uzmanları, dayanıklılıklarını belirlemek için tüm parçaların kabul testlerine başlamaya hazır durumdalar. Bunlara ek olarak 1'inci ünitenin koruma kabuğunun öngerme sistemi, sızdırmazlık ve yoğunluk yönünden yakında kontrol edilecek. Tüm modern Rus su-su güç reaktörleri, hermetik iç ve dış koruma kabuğu sistemine sahiptir” dedi.