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Ekonomi

Akkuyu NGS'nı̇n 1'inci ünı̇tesı̇nde muhafaza öngerme sı̇stemı̇nı̇n montajı tamamlandı

10:45 - 11/07/2024 Perşembe
DHA

Mersin'de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci ünitesinin reaktör binasında muhafaza öngerme sisteminin montajı tamamlandı. Bu sistem, reaktör binasının iç koruma kabını dış ortamdan izole eden ve güvenli bir bariyer oluşturan hermetik muhafazanın bir parçası olma niteliği taşıyor.

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Yüksek teknolojiyle geliştirilmiş olan sistem, çelik halat demetlerinin gerilmesini sağlayarak reaktör binasının beton yapılarına fazladan dayanıklılık kazandırıyor. Sistem, aşırı yükler ve bunların kombinasyonları için tasarlanmış olan muhafaza güvenlik sisteminin önemli bir parçasını oluşturuyor. Koruma kabı, 5 kg/cm2'lik iç basınca, 30 kPa'lık bir şok dalgasından kaynaklanan dış darbeye ve uçak çarpmasına dayanabiliyor.

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"Öngerme sistemi, sızdırmazlık ve yoğunluk yönünden yakında kontrol edilecek"


Akkuyu NGS'nin Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, “1'inci ünitede muhafaza öngerme sisteminin çelik halatlarının gerdirilmesine yönelik inşaat ve montaj işleri tamamlandı. Öngerme sistemi, reaktör binasının ve NGS'nin bir bütün olarak güvenliğini, dayanıklılığını ve verimliğini artırıyor. Oldukça karmaşık ve uzmanlık gerektiren bu çalışmalar, tüm teknik gerekliliklere uygun olarak yürütüldü. Akkuyu NGS uzmanları, dayanıklılıklarını belirlemek için tüm parçaların kabul testlerine başlamaya hazır durumdalar. Bunlara ek olarak 1'inci ünitenin koruma kabuğunun öngerme sistemi, sızdırmazlık ve yoğunluk yönünden yakında kontrol edilecek. Tüm modern Rus su-su güç reaktörleri, hermetik iç ve dış koruma kabuğu sistemine sahiptir” dedi.

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Butckikh, son olarak şunları söyledi:


“Sistem parçalarının montajı için inşaat ve montaj çalışmaları reaktör binası inşaatının başlangıcından bu yana yürütülüyordu. İç koruma kabuğunun inşası aşamasında, boşluk oluşturma görevi gören destek hazneleri ve kanal şekillendiriciler monte edildi, daha sonra bunların içine yüksek mukavemetli takviye halatları yerleştirilerek içleri özel çimento harcı ile dolduruldu. Bina, tasarımda belirlenen mukavemete ulaştıktan sonra 68'i yatay, 60'ı dikey olmak üzere 128 adet takviye halatı demeti gerdirildi. Gerdirme kuvveti yaklaşık bin 200 ton kuvvetinde olan her bir çelik halatı gerdirmek için hidrolik krikolar kullanıldı.”

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#Akkuyu NGS
#Mersin
#Reaktör
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