Akkuyu Nükleer Güç Santrali dış koruma kabuğu kubbesinin kurulumu tamamlandı

"SÖZ KONUSU YAPI, REAKTÖR BİNASININ GÜVENİLİRLİĞİNİ VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK"





Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergei Butckikh montaj işleminin tamamlanmasıyla ilgili, "Dış koruma kabuğunun kubbesi, tasarlanan konuma yerleştirildi. Söz konusu yapı, reaktör binasının güvenilirliğini ve güvenliğini sağlayacak. Yapının dayanıklı çelik konstrüksiyonu, kabuğun çeşitli dış etkilere ve bunların kombinasyonlarına dayanabilmesini mümkün kılıyor. Bir sonraki aşama, dış koruma kabuğunun çelik yapısının yüksek mukavemetli beton harcı ile betonlanması olacak. Bu, ısı giderme sistemi ekipmanının kurulumuna devam etmemizi sağlayacak" dedi.