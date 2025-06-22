Çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını fırladı... Ortadoğu'daki jeopolitik fırtına altın fiyatlarını uçurdu. ABD'nin İran’ı hedef alan saldırısı sonrası ons altın 3.369 dolara dayandı. ABD Başkanı Trump’ın talimatıyla İran’da nükleer hedefler vuruldu. Dünya yeni bir krizle sarsılırken altın fiyatları tırmanışa geçti. Çeyrek altın 7 bin 100 TL’yi aştı, ons altın 3.369 dolara dayandı. İşte gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatlarında son durum...

1 /11 Altın fiyatları uçuşa geçti. Dünya, 22 Haziran sabahına sıcak bir gelişmeyle uyandı. ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın perde arkasından yönettiği özel operasyonla İran’daki bazı askeri ve nükleer altyapılar hedef alındı.

2 /11 Saldırı sonrası bölgedeki tansiyon yeniden yükseldi, güvenli liman arayışı altın fiyatlarını fırlattı.



3 /11 Yatırımcılar ve vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarındaki ani yükselişi merakla takip ediyor.

4 /11 İşte günün ilk saatlerinde açıklanan güncel altın satış fiyatları ve gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altında son durum...

5 /11 Güncel Altın Fiyatları (22 Haziran 2025 - Pazar)

Gram altın: 4.296,86 TL

6 /11 Çeyrek altın fiyatı: 7.113,00 TL

7 /11 Yarım altın fiyatı: 14.225,00 TL



8 /11 Tam altın: 28.281,75 TL

9 /11 Cumhuriyet altını: 28.318,00 TL

10 /11 Gremse altın: 70.921,26 TL