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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram altın bugün ne kadar? 10 Haziran 2026 altın alış-satış fiyatları

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram altın bugün ne kadar? 10 Haziran 2026 altın alış-satış fiyatları

Tuğba Güner
09:0110/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor. ABD ile İran arasında tırmanan tansiyonun piyasalarda yarattığı belirsizlik sürerken, vatandaşlar da "Gram altın bugün ne kadar?" ve "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 10 Haziran 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcıların odağında gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yer alıyor. Peki 10 Haziran 2026 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel rakamlar...

ALTIN FİYATLARI 10 HAZİRAN 2026

Gram altın fiyatı


Alış: 6.203,24


Satış: 6.204,18

ÇEYREK ALTIN FİYATI 10 HAZİRAN 2026

Alış: 10.181,00


Satış: 10.310,00

ONS ALTIN FİYATI 10 HAZİRAN 2026

Alış 4.183,94 Dolar


Satış: 4.184,52 Dolar

CUMHURİYET ALTINI 10 HAZİRAN 2026

Alış: 40.596,00 TL


Satış: 41.127,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 10 HAZİRAN 2026

Alış: 6208 TL


Satış: 6316 TL


GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN KAPANMA RİSKİ YÜKSEK!


Son çatışmalar, kırılgan ateşkesi tehdit ederken, Hürmüz Boğazı’nın kapanma riskini yükseltiyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin “hiçbir saldırı veya tehdidi yanıtsız bırakmayacağını” duyurdu. İran, Bahreyn’deki ABD Beşinci Filosu’na insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdi.

KÜRESEL ENFLASYON ENDİŞELERİ ARTTI


Petrol fiyatları da çarşamba günü yükseliş göstererek küresel enflasyon endişelerini artırdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2’ye kadar yükselerek 93 doların üzerine çıktı, ancak ABD’nin misilleme operasyonunu kısa sürede sonlandırması sonrası kazançlarının bir kısmını geri verdi. Bu durum, faiz getirisi olmayan altın gibi değerli metaller üzerindeki baskıyı artırıyor.

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