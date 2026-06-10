Altın fiyatlarında düşüş sürüyor. ABD ile İran arasında tırmanan tansiyonun piyasalarda yarattığı belirsizlik sürerken, vatandaşlar da "Gram altın bugün ne kadar?" ve "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 10 Haziran 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...
Haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcıların odağında gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yer alıyor. Peki 10 Haziran 2026 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel rakamlar...
ALTIN FİYATLARI 10 HAZİRAN 2026
Gram altın fiyatı
Alış: 6.203,24
Satış: 6.204,18
ÇEYREK ALTIN FİYATI 10 HAZİRAN 2026
Alış: 10.181,00
Satış: 10.310,00
ONS ALTIN FİYATI 10 HAZİRAN 2026
Alış 4.183,94 Dolar
Satış: 4.184,52 Dolar
CUMHURİYET ALTINI 10 HAZİRAN 2026
Alış: 40.596,00 TL
Satış: 41.127,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 10 HAZİRAN 2026
Alış: 6208 TL
Satış: 6316 TL
HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN KAPANMA RİSKİ YÜKSEK!
Son çatışmalar, kırılgan ateşkesi tehdit ederken, Hürmüz Boğazı’nın kapanma riskini yükseltiyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin “hiçbir saldırı veya tehdidi yanıtsız bırakmayacağını” duyurdu. İran, Bahreyn’deki ABD Beşinci Filosu’na insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdi.
KÜRESEL ENFLASYON ENDİŞELERİ ARTTI
Petrol fiyatları da çarşamba günü yükseliş göstererek küresel enflasyon endişelerini artırdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2’ye kadar yükselerek 93 doların üzerine çıktı, ancak ABD’nin misilleme operasyonunu kısa sürede sonlandırması sonrası kazançlarının bir kısmını geri verdi. Bu durum, faiz getirisi olmayan altın gibi değerli metaller üzerindeki baskıyı artırıyor.