KÜRESEL ENFLASYON ENDİŞELERİ ARTTI





Petrol fiyatları da çarşamba günü yükseliş göstererek küresel enflasyon endişelerini artırdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2’ye kadar yükselerek 93 doların üzerine çıktı, ancak ABD’nin misilleme operasyonunu kısa sürede sonlandırması sonrası kazançlarının bir kısmını geri verdi. Bu durum, faiz getirisi olmayan altın gibi değerli metaller üzerindeki baskıyı artırıyor.