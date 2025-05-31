“SON ALIM FIRSATI” UYARISI





İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşün yatırımcılar için ciddi bir fırsat sunduğuna dikkat çekiyor. Özellikle ons altın için 3.180, 3.150 ve 3.050 dolar seviyelerinin güçlü destek noktaları olduğunu vurgulayan uzman, 3.330 doların ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor. Bu seviyelerin altına düşen fiyatlar, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım sinyali olabilir.