Altın fiyatlarındaki son hareketlilik, yatırımcıların gözünü yeniden sarı metale çevirdi. Küresel piyasalardaki belirsizlikler sürerken, uzmanlar yılın ikinci yarısına dikkat çekiyor. Özellikle kısa vadeli düşüşlerin büyük bir yükselişin habercisi olabileceği vurgulanırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Son alım fırsatı kapıda” diyerek yatırımcıları uyardı. Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşün yatırımcılar için ciddi bir fırsat sunduğuna dikkat çekti. Peki altın yatırımcısını neler bekliyor?
Altın piyasasında rüzgâr terse mi döndü? Son haftalarda yaşanan değer kaybı yatırımcıyı endişelendirse de Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, özellikle yılın ikinci yarısında büyük bir yükseliş beklentisi içinde. “Şimdi altın almak için son fırsatlar olabilir” diyen Memiş, yatırımcılara kritik seviyeleri ve yeni rekor beklentilerini tek tek açıkladı. Fiyatlar düşerken gözden kaçırmamanız gereken uyarılar haberimizde…
ONS ALTIN GERİLEDİ
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle ons altın bu hafta 3.270 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu düşüşte, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin, eski Başkan Trump döneminde uygulanan gümrük vergilerinde yetki aşımı yapıldığına dair kararı etkili oldu.
GRAM ALTINDA YATAY SEYİR
Gram altın tarafında ise haftalık bazda sınırlı hareketlilik görüldü. Kapalıçarşı’da 4.100–4.200 TL bandında işlem gören gram altın, şu anda serbest piyasada yaklaşık 4.145 TL seviyelerinde. Fiyatların yönünü belirlemede yine küresel gelişmeler ve ons altının seyri kritik rol oynuyor.
“SON ALIM FIRSATI” UYARISI
İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşün yatırımcılar için ciddi bir fırsat sunduğuna dikkat çekiyor. Özellikle ons altın için 3.180, 3.150 ve 3.050 dolar seviyelerinin güçlü destek noktaları olduğunu vurgulayan uzman, 3.330 doların ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor. Bu seviyelerin altına düşen fiyatlar, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım sinyali olabilir.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Gram altın için de benzer analizler yapan İslam Memiş, 4.100 TL altındaki fiyatların “alım için avantaj” sunduğunu söyledi. Yılın ikinci yarısında ise ons altında 3.500 dolar, gram altında 4.500 TL seviyelerinin görülebileceği öngörülüyor. Bu yükselişin ardından, bugünlerdeki fiyatların son alım fırsatı olabileceği özellikle vurgulanıyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (30 MAYIS 2025)
Ürün Alış (₺) Satış (₺)
Gram Altın 4.147 4.149 TL
Çeyrek Altın 6.724 6.878 TL
Ons Altın 3.288 3.289 $
📌 Not: Fiyatlar serbest piyasa verilerine göre değişiklik gösterebilir.