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Altın yükselişe geçti! Haftanın son işlem gününde altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın yükselişe geçti! Haftanın son işlem gününde altın fiyatları ne kadar oldu?

09:2812/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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12 Haziran 2026 Cuma günü için güncel altın fiyatları tablosu ise yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin radarında. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 12 Haziran 2026 Cuma günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

12 Haziran 2026 sabahında gram altın yeniden 6.200 TL bandının üzerine çıkarken çeyrek ve cumhuriyet altınında piyasa hareketlendi. İşte haftanın son gününde canlı altın fiyatları...

12 HAZİRAN ONS ALTIN FİYATI


ALIŞ: $ 4.186,29


SATIŞ: $ 4.186,93


12 HAZİRAN GRAM ALTIN FİYATI


ALIŞ: 6.197,09 TL


SATIŞ: 6.309,94 TL

12 HAZİRAN ÇEYREK ALTIN FİYATI


ALIŞ: 10.154,24 TL


SATIŞ: 10.311,08 TL


12 HAZİRAN YARIM ALTIN FİYATI


ALIŞ: 20.328,90 TL


SATIŞ: 20.608,17 TL

12 HAZİRAN TAM ALTIN FİYATI


ALIŞ: 40.520,00 TL


SATIŞ: 41.109,00 TL



12 HAZİRAN CUMHURİYET ALTIN FİYATI


ALIŞ: 41.551,00 TL


SATIŞ: 42.056,00 TL

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#gram altın
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