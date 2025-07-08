Memiş, altın ve gümüş fiyatlarında gerçekleşecek düşüşle tekrar alım fırsatı sunabileceğini duyururken Kasım ayının önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Ayrıca Memiş, o tarihe kadar yatırımcıların sabırla beklenmesi gerektiğini söyledi. Mevsim itibarıyla ev, arsa ve araba alımlarının çoğaldığını hatırlatan Memiş, TL'deki değer artışını da menkul alımlarının çoğalmasına bağladı.