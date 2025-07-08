Gram altın yeniden 4.200 lira seviyelerine çekilmesiyle beraber, yatırımcılar ise "Alım için uygun zaman mı?" sorusuna yanıt arıyor. Finans analisti İslam Memiş, düşüşlerin geçici olduğunu belirterek kritik tarihi verdi açıkladı. Memiş, bu dönemde altın ve gümüş yatırımcılarının yeniden fırsatla karşılaşacağını dile getirdi.
Finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan son düşüşlerin yatırımcılar için önemli bir alım fırsatı sunduğunu belirtti. Özellikle gram altındaki geri çekilmeye dikkat çeken Memiş, yatırımcıların bu seviyeleri kaçırmaması gerektiğini söyledi ve tarih verdi.
Altın yatırımcıları dikkat: Memiş yeni tarihi verdi
Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabı üzerinden yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu. Yatırımcılar için alım seviyesine dikkat çeken Memiş, altın ve gümüş yatırımında yeni tarihi verdi.
Memiş, altın ve gümüş fiyatlarında gerçekleşecek düşüşle tekrar alım fırsatı sunabileceğini duyururken Kasım ayının önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Ayrıca Memiş, o tarihe kadar yatırımcıların sabırla beklenmesi gerektiğini söyledi. Mevsim itibarıyla ev, arsa ve araba alımlarının çoğaldığını hatırlatan Memiş, TL'deki değer artışını da menkul alımlarının çoğalmasına bağladı.
Geçen hafta 4.330 lira olan gram altın şu an serbest piyasada 4.287,85 lira seviyesinden işlem görüyor.
Altın ve gümüş fiyatlarında ons altın ve gram altın olarak ayrı değerlendirmek gerektiğini hatırlatan Memiş, altın ve gümüşün gram bazında dolar/ TL kurundan destek alındığını söyledi.
Aman dikkat geç kalmayın
İslam Memiş, sosyal medya paylaşımında 3. dalışı yani fiyatların düştüğü zamanı kaçıran yatırımcıların gram altının bu pozisyonu için geç kalmaması gerektiğini belirtti.
Ons altın 3.307 dolar. 3.280 – 3.350 dolar aralığını takip ettiğini belirten Memiş, bu seviyelerin alım fırsatı sunduğunu ifade etti.
Daha önce bu seviyelerden alım yapanların kâra geçebileceğini söyledi. Altın almak için geç kalanlar için ise yeniden fırsat oluşabileceğini kaydetti.
Gram altın serbest piyasada 4.200 – 4.250 TL bandını izlediğini hatırlatan Memiş, 2 hafta önce alım yapamayanların bu fiyatlardan alım yapabileceğini ifade etti.