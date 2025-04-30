Altına güven tavan yaptı, talep 9 yılın zirvesinde! Dünya Altın Konseyi, 2025 yılı birinci çeyrek dönemi "Altın Talep Trendleri" raporunu yayımlandı. Buna göre 2025'in ilk çeyreğinde küresel altın talebi, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle %1 artarak 1.206 tona ulaştı. Bu, 2016'dan bu yana en yüksek ilk çeyrek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Özellikle altın borsa yatırım fonlarına yönelik yatırımcı ilgisi, talepteki artışta belirleyici rol oynadı.

1 /10 Dünya Altın Konseyi'nin "Altın Talep Trendleri" raporuna göre, küresel altın talebin birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 1206 ton oldu.

2 /10 Böylece ilk çeyrekte altın talebi 2016'dan beri ölçülen en yüksek birinci çeyrek seviyesini gördü.



3 /10 Bu dönemde altının fiyat artışında altın borsa yatırım fonlarının girişleri önemli rol oynadı.



4 /10 Merkez bankalarının ilk çeyrekte altın alımları bir önceki çeyreğe kıyasla yavaşladı. Birinci çeyrekte merkez bankaları toplam 243,7 ton altın satın aldı.



5 /10 Bir önceki çeyrekte 344,7 ton olan yatırım amaçlı altın alımı ise birinci çeyrekte 551,9 tona çıktı.



6 /10 Sikke ve külçe altın alımı 325,4 tonu buldu.



7 /10 Altın takı talebi rekor fiyat ortamında sert bir düşüş yaşadı.

8 /10 Takı için kullanılan altın miktarı Kovid-19 salgını olan 2020 döneminde yaşanan talebin durduğu dönemden bu yana ölçülen en düşük seviyeye indi.

9 /10 Altın fiyatı 2025 yılında rekor seviyeler gördü. Altının birinci çeyrek dönemindeki ortalama fiyatı, yıllık bazda yüzde 38 artarak 2 bin 860 doları buldu.

