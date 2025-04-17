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Altında rekor üstüne rekor

Altında rekor üstüne rekor

08:2017/04/2025, Perşembe
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Ticaret savaşlarının etkisiyle birlikte artan belirsizlik ortamı altın fiyatlarını destekliyor. Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Ons altın 3 bin 300 doları geçti, gram altın 4 bin lirayı aştı.

Ticaret savaşlarıyla birlikte küresel ekonomide belirsizlik tırmanıyor. Küresel çapta riskli varlıkların tamamında düşüşler yaşanıyor. Artan taleple birlikte altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.

Altının ons fiyatı 3 bin 343 dolar. Sarı metalde 2025 yılının ilk dört ayındaki artış oranı yüzde 25'i aştı. Altın yatırımcısına yalnızca 1 haftada yüzde 10 kazandırdı.

İç piyasada ise gram altın 4 bin liranın üstüne çıktı.

Piyasaların kapalı olduğu sabah saatlerinde gram altın 4 bin 66 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram tarafında haftalık yükseliş ise yüzde 10'un üzerine çıktı. Altının yılbaşından bu yana sağladığı getirisi ise yüzde 35'i geçti.

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