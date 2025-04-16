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Altından rekor üstüne rekor: Gramı 4 bin liranın üzerine çıktı

Altından rekor üstüne rekor: Gramı 4 bin liranın üzerine çıktı

09:4816/04/2025, الأربعاء
IHA
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ABD Başkanı Donald Trump'ın kritik minerallerin ithalatına gümrük vergisi getirilip getirilmeyeceğiyle ilgili başlattığı yeni soruşturma ile gram altın 4 bin lirayı aştı.

Trump'ın kritik minerallerin ithalatına gümrük vergisi getirilip getirilmeyeceğiyle ilgili başlattığı yeni soruşturma ile gram altın 4 bin lirayı aştı. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın kritik minerallerin ithalatına gümrük vergisi getirilip getirilmeyeceğiyle ilgili başlattığı yeni soruşturma ile ons altın 3.290 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 

Spot altın da 4 bin lirayı aştı. 

İç piyasada gram altın 4 bin 34 liradan, çeyrek altın 6 bin 637 liradan, yarım altın 13 bin 296 liradan, tam altın ise 26 bin 472 liradan satılıyor.

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