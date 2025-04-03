Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak dalgalanmaya devam ediyor. Altın fiyatları, son günlerde euro/dolar paritesinin 10 yılın en hızlı artışını göstermesiyle birlikte gerilemeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerini açıklamasının ardından, ABD ekonomisinde yaşanan olumsuz beklentiler, doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden oldu. Bu da en çok Euro'ya yaradı ve altın piyasalarını etkiledi.

1 /8 Altın fiyatları, son günlerde euro/dolar paritesinin 10 yılın en hızlı artışını göstermesiyle birlikte gerilemeye başladı.



2 /8 Özellikle doların zayıflaması ve euro’nun güçlenmesi, altın yatırımcılarının dikkatini ons altına yönlendirmelerine yol açtı.

3 /8 ABD’nin beklenen gümrük tarifelerini açıklamasının ardından risk iştahının artmasıyla birlikte ons altın yeni bir rekor seviyeye ulaşmıştı.



4 /8 Ancak, tarifelere maruz kalan ülkelerden gelen tepkiyle, altın fiyatlarında değişiklikler yaşandı.



5 /8 Trump’ın agresif ticaret politikalarının ABD ekonomisini yavaşlatacağı ve enflasyonu körükleyeceği endişeleri, altının değer kazanmasına sebep olsa da, euro’nun güçlenmesiyle birlikte ons altın değer kaybetti. Bu gelişme, gram altına da olumsuz şekilde yansıdı. Güne 3826 liradan başlayan gram altın 3 bin 770 TL'ye geriledi. ﻿



6 /8 Altın piyasasındaki bu dalgalanma, yatırımcıları ve piyasa analistlerini yakın takipte tutuyor. Altın yatırımcıları, euro/dolar paritesindeki hareketleri ve ABD ekonomisine dair gelişmeleri izlemeye devam ediyor..

7 /8 Yatırımcıların gözü ons altında

Son dönemde altın yatırımcıları, gram altından çok ons altını izlemeye başladı. Ons altındaki yükseliş, euro/dolar paritesindeki güçlenmenin etkisiyle kısa süre içinde düşüşe geçti.

