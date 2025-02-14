Altının gramı 3 bin 414 liradan işlem görüyor

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 950 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 900 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.



